¡Ú¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É²ÏËÜÂÀ¤Î¡Ø¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤¹¤ëÂ¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡ÛÂè10²ó¡¡»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¤µ¤ó¡ª¡¡¡ÖÁêÊý¤Ø¤ÎÀµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
M-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¤ä¤é¤«¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÌÂ¤¨¤ë40ºÐ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î²ÏËÜÂÀ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÇÚ¡¦Ãç´Ö¤Ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯ÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Ö¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤¹¤ëÂ¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡ª
Âè3ÃÆ¤Ï¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¡¢»°»ÍÏº¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¤µ¤ó¤Ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè3ÃÆ¤Î2²óÌÜ¡¢4ÆüÏ¢Â³¹¹¿·¡Ë
¡ö¡ö¡ö
²ÏËÜ¡¡¤½¤¦¤À¡£°æ¸ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÁêÃÌ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¢
¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÁêÊý¤¬°æ¸ý¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦²ÏËÜÂÀ¡¦40ºÐ¡Ë
²ÏËÜ¡¡»°»ÍÏº¤µ¤ó¤È¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ã¤Æ»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·°æ¸ý¤¬ÁêÊý¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
ÁêÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ°æ¸ý¤Ã¤Æ·ë¹½Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¾®µÜ¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤±¤É¤Ê¡£¥é¥¸¥ª¤Ç²¶¤¬¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤ë»þ¤Î¾®µÜ¤ÎÁêÄÈ¸«¤Æ¤ß¤í¤è¡£¤¤¤Ä¤âÌ²¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Å¤é¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¸«¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£
²ÏËÜ¡¡¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï¾®µÜ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁêÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤«¹¥¤¤Ö¤ë¤±¤É¤Í¡£¥¢¥¤¥Ä¤ÎËÜ¿´¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¿Í¤À¤«¤é¡£
²ÏËÜ¡¡°æ¸ý¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£
ÁêÅÄ¡¡°æ¸ý¤Ï¥â¥Æ¤¿¤¤¥ä¥Ä¤À¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤¬Á´¤¯¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤¥ä¥Ä¡£¾®µÜ¤ÏÇä¤ì¤ëÁ°¤«¤é¥â¥Æ¤Æ¤¿¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï³ØÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤ÏÂ®¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À³ØÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¥é¥¸¥ª¤ÎÂæËÜ¤Î´Á»ú¤Ë¥ë¥Ó¤È¤«¤Õ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¤â¤Î¤â´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¡£
²ÏËÜ¡¡¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤È¤«¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤È¤«¤â´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
ÁêÅÄ¡¡¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï´Ñ¤Æ¤ë¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤·¤«´Ñ¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Î¥É¥é¥Þ¤â´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢°ìÅÙ´Ñ¤¿¤Ï¤º¤Î¡Ø¥×¥ê¥º¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·¡£¡Ø¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤â´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¡£
²ÏËÜ¡¡ÁêÅÄ¤µ¤ó¤¬ÌÖÍå¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¸¤ã¤¢ÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢ÁêÊý¤¬¾®µÜ¤µ¤ó¤Ç¤â°æ¸ý¤Ç¤â¡¢ÁêÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
²ÏËÜ¡¡ËÍ¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤¬»°»ÍÏº¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤È¤«ÀÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°æ¸ý¤òÇ¤¤»¤¿¤é¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÁêÅÄ¡¡¤Þ¤º¥¦¥Á¤é»÷¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°æ¸ý¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÀµ²ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Àµ²ò¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë²¿¤«¤ò¤â¤Ã¤ÈËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁêÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¾®µÜ¤µ¤ó¤ÎÂÐ¶Ë¤ò¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«Çº¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤Ç¤â°æ¸ý¤ÎÂÐ¶Ë¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
²ÏËÜ¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸òÍ§´Ø·¸¤Ï¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·Ý¿Í¤µ¤ó°Ê³°¤â¤Ç¤¹¤«¡£
²ÏËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó°Ê³°¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¼¤Ï¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡ËÍ¤Ï²ÏËÜ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ§Ã£¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤ó¤Ê²ñ¤ï¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¸µÇµÌÚºä46¤Î¿·ÆââÃ°á¤È¤«¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£¤À¤«¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£
²ÏËÜ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÁêÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÅÄ¤µ¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ö¹Ô¤¯¤Ê¹Ô¤¯¤Ê¹Ô¤¯¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
ÁêÅÄ¡¡¡ÊÇú¾Ð¡Ë
²ÏËÜ¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò±£¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡£
ÁêÅÄ¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¡£
²ÏËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤¹¤ë¤ó¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐËÍ¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
²ÏËÜÂÀ¤ÈÁêÅÄ¼þÆó
¢£¶ÛÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÌÀ
¡½¡½²ÏËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¤â¥°¥¤¥°¥¤À¼¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
²ÏËÜ¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½¶ÛÄ¥¤·¤ÆÃý¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÁêÅÄ¡¡¥ä¥ó¥¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡¡¥®¥ã¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©
²ÏËÜ¡¡¥®¥ã¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤Æ¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
ÁêÅÄ¡¡³Î¤«¤Ë¤Í¡£Á°»õÂç¤¤¯¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤è¤Ê¡£
²ÏËÜ¡¡Á°»õ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¸ýÂç¤¤¤»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â°æ¸ý¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥Ä¤â¤ªÆÀ°Õ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òÈ¯Æ°¤·¤Æ¡£
ÁêÅÄ¡¡¤À¤Ã¤Æ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÏÇØ¹â¤¤¤·¤Ê¡£
²ÏËÜ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢175¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¬5¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¥Ò¡¼¥ëÍú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÇºÙ¤¤¤·¡£°æ¸ý¤Ï157¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢20¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡£
ÁêÅÄ¡¡¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡£ÊÌ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
²ÏËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°æ¸ý¤Ï¥Ó¥Ó¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¥æ¥Ã¥¡¼¥Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢·ë¶É¥¢¥¤¥Ä¤Ë²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£......¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏËÍ¤¬ÁêÅÄ¤µ¤ó¤Î½÷À¤ÎÍ§Ã£¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤âÂ¿Ê¬¡¢²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â......¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÇÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ï¡£
ÁêÅÄ¡¡¤³¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÏËÜ¡¡ÁêÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â²¼¿´¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£µÕ¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÁêÅÄ¡¡¤ª¤¤¡£º£¤ÎÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÊÌ¤ä¿¦¼ï¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÏËÜ¡¡¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò°ì»þ´ü¸«½¬¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÃç¤¤¤¤Êý¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
»°»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¾®µÜ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¯¡¹¤ÈÍ·¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¾®µÜ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¯¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ ¸òÍ§´Ø·¸¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÁêÅÄ¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ë¥Ö¥í¥ó¥³¡Ê³°¼Ö¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤â¤¦¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤¤¤ä¡¢ÁêÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ÏÃ¯¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¿ÈÊ¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤ªÁ°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Íß¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©
²ÏËÜ¡¡¤½¤ê¤ã¤¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼Ö¤âÂç¹¥¤¤À¤·¡£
ÁêÅÄ¡¡¤Ç¤â·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡¢¤½¤³¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤ÆÃË¤À¤â¤ó¡¢¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â¾è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢²¼¿´¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡£¤½¤¦¤«......¡Ê¾®À¼¤Ç¡ËÎ¥º§¤Ï¡©¡¡Î¥º§¤¤¤±¤ë¡©
²ÏËÜ¡¡Î¥º§¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤â¤¦¼ó¤ÎÈé1Ëç¤Ê¤Î¤Ë¡ª
ÁêÅÄ¡¡¡Ê¾®À¼¤Ç¡Ë·Ú¤¯Î¥º§¡¢¤É¤¦¡©
²ÏËÜ¡¡·Ú¤¯Î¥º§¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡½Å¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡¢»Ò¶¡2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡¡¤Þ¤¢»Ò¶¡¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é......¤¤¤ä¤½¤ì¤Ç¤â¥À¥á¤À¤ï¡ª
ÁêÅÄ¡¡¸·¤·¤¤¤«¡£
²ÏËÜ¡¡±ü¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±ÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ÈÉáÄÌ¤Ë°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÁêÅÄ¡¡¥¥â¤Ã¡£
²ÏËÜÂÀ¤ÈÁêÅÄ¼þÆó
¡½¡½¡ØÂÀÅÄ¾åÅÄ¡Ù¤Ç¡¢²ÏËÜ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤âìÔÂô¤·¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²ÏËÜ¡¡¤½¤¦¤Ã¤¹¤½¤¦¤Ã¤¹¡£¤â¤¦±ü¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤Ë¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÁêÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÃ¶Æá¤¬¤â¤¦1²ó¡¢²¿¤«»ö·ï¤òÈÈ¤·¤½¤¦¤À¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¡©
²ÏËÜ¡¡¤â¤¦»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£±ü¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯¤Î¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç½µ3¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁûÆ°°Ê¹ß½µ4¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Þ¤¢ÀµÄ¾¡¢¼ýÆþ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÁêÅÄ¡¡¤Ê¤ó¤ÇÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤â¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤À¤í¡£
²ÏËÜ¡¡¸µ¡¹¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁêÅÄ¡¡¤½¤Ã¤«¡£²¬»³¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¿·ÈÖÁÈ¤¬¥Ý¥·¥ã¤Ã¤¿¤À¤±¤«¡£
²ÏËÜ¡¡¤ª¤¤Á´Éô¸À¤¦¤Ê¤è¡ª
ÁêÅÄ¡¡¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µëÎÁ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»È¤¨¤Þ¤»¤ó......¡£
»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¤Î²óÅú¢
¡ÖÁêÃÌÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
²ÏËÜÂÀ¤ÈÁêÅÄ¼þÆó
¡ö¡ö¡ö
¢£²ÏËÜÂÀ¡Ê¤³¤¦¤â¤È¤Õ¤È¤·¡Ë¡¡
¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¡£1984Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¡£2008Ç¯¤ËÆ±µéÀ¸¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤éÅÅµ¤¹©»ö¡¢ÇÛ´É¹©»ö¤¬ÆÀ°Õ¡£¼ñÌ£¤ÏÅÐ»³¡¢¥¥ã¥ó¥×¡£¡¡
¢£ÁêÅÄ¼þÆó¡Ê¤¢¤¤¤À¤·¤å¤¦¤¸¡Ë¡¡
¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò½êÂ°¡£1983Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¾®µÜ¹À¿®¤È2005Ç¯¤Ë»°»ÍÏº¤ò·ëÀ®¡£2013Ç¯¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTHE MANZAI¡×Ç§ÄêÌ¡ºÍ»Õ50ÁÈ¤ËÇ§Äê¡£2013Ç¯¡ÖÌ¡ºÍ¿·¿ÍÂç¾Þ¡×·è¾¡¿Ê½Ð¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡£2015Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ø»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï³«»Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ò°æÍ¥¹Í¡¡»£±Æ¡¿»³Åº ÂÀ