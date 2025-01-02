¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤²Ã¼¾´ï¡×¤¬¼ÖÆâ¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿
ROOMIE 2024Ç¯12·î15Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¼ÖÆâ¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¥Áç¤Ç¤Î¤É¤Î¥¤¥¬¥¤¥¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÅßËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤â»È¤¨¤ë²Ã¼¾´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¡×¤Ç¤¹¡£»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤È¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î²Ã¼¾ÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Î´¥Áç¤ò¥Ë¥È¥ê¤Î²Ã¼¾´ï¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿
¼Ö¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²Ã¼¾´ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¾ò·ï¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¡×¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ã¼¾´ïÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÆÄ¶²»ÇÈ¼°¤Î²Ã¼¾´ï¤òÁªÂò»è¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¶²»ÇÈ¼°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±úÆÌ¤Î¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¤Á¤ó¡£
¤³¤ì¤Ê¤éÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡ª¤È»×¤¤¡¢Ä¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ï¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤â°Â¿´¡õ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤è¤·
¼ÖÆâ¤Ç»È¤¦²Ã¼¾´ï¤òÁª¤Ö¤¦¤¨¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤â¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ëþ¿å¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿åÏ³¤ì¤»¤º¡¢ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¼ÖÆâ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡£
²Ã¼¾´ï¤ÎÄì¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤¬¸º¤Ã¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ù¤ê¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð4¡Á5»þ´Ö²ÔÆ¯¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤
¥é¥¤¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°Å¤¤¼ÖÆâ¤Ç¤â¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤ä¼ê¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é²Ã¼¾´ï¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ÃÊ³¬Ä´Àá¤Ç¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁàºîÊýË¡¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆóÅÙ²¡¤·¤Ç¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥È¥ª¥Õµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼Ö¤Ç²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©
¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤¿Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¡£¼ÖÆâ¤Î¼¾ÅÙ¤Ï30%¤È¥«¥é¥«¥é¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¡ÊÌó15cm¡Ë¤Î¾®¤µ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Á¡¼¥àÎÌ¡ª
¤±¤ì¤É¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâ¤Ç¤â²Ã¼¾Ãæ¤À¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ÀÅ²»¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¶²»ÇÈ¼°¤Î²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤È¼þ¤ê¤¬¼¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤òÄ¾ÀÜ¤«¤¶¤·¤Æ¤â¿åÅ©¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£
±ì¤¬Éñ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìó10Ê¬¸å¤Ë²¹¼¾ÅÙ·×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¼¾ÅÙ30¡ó¤«¤é37¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¸¡¾ÚÃæ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç²Ã¼¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤²½Ç®¤Ë¤è¤ê¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ²¹ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä²Ã¼¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ë¤ª¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÖÆâ¤Ç²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¼ÖÆâ¤Î´¥ÁçÂÐºö¤ËÊØÍø¤Ê²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç»È¤¦¤È¤¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÆÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ë¥È¥ê¤Î²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢10ÉÃ±¿Å¾¡¦10ÉÃÄä»ß¤Î´Ö·ç±¿Å¾µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾ÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ë¥È¥ê¤Î²Ã¼¾´ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤«¤â
¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤Ç´Ö·ç±¿Å¾¤¢¤ê¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Û¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1,990±ß¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
¿å¾øµ¤¤¬¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê²Ã¼¾´ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Photo: ²ÆÌÚ ÄÝ°á