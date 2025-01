12月27〜29日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、永野芽郁と佐藤健がW主演を務める『はたらく細胞』が、週末金土日動員42万7000人、興収5億8100万円と、前週を上回る数字をあげ公開から3週連続1位を記録した。累計では動員202万人、興収27億円を突破している。2位も先週同様、『モアナと伝説の海2』が週末金土日動員33万2000人、興収4億3300万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員237万人、興収31億円を超えた。

3位も先週同様『ライオン・キング:ムファサ』がランクイン。週末金土日動員18万7000人、興収2億6800万円を記録し、累計では、動員が62万人を超え、興収は9億円に迫っている。4〜6位も先週と同様の作品が並んだ。4位は『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』、5位は『劇場版ドクターX』、6位は『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメン VS 悪魔軍団』がランクインした。9位と10位は初登場。9位には、セガの世界的人気アクションゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を映画化したシリーズの最新作『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』、10位には、プロ野球・横浜DeNAベイスターズを追った球団公式ドキュメンタリーシリーズの第9弾『勝ち切る覚悟〜日本一までの79日』がそれぞれランクインした。12月27〜29日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『はたらく細胞』第2位:『モアナと伝説の海2』第3位:『ライオン・キング:ムファサ』第4位:『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』第5位:『劇場版ドクターX』第6位:『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団』第7位:『映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』第8位:『【推しの子】‐The Final Act‐』第9位:『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』第10位:『勝ち切る覚悟〜日本一までの79日』