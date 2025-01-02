邵永高速鉄道の建設順調 中国湖南省
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋梁ブラケットを取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
【新華社長沙1月2日】中国湖南省の邵陽市と永州市を結ぶ邵永高速鉄道の建設現場は1日、晴天の下、順調に工事が行われた。同鉄道は縦横各8ルートから成る高速鉄道網「八縦八横」のうち、内モンゴル自治区フフホト−広西チワン族自治区南寧路線を構成する重要部分で、全長96キロ、設計速度は時速350キロとなる。
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋梁ブラケットを取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋梁ブラケットを取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団傘下の箱桁製造工場、東安製梁場で、箱形橋梁を鉄筋結束する作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋梁ブラケットを取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団傘下の箱桁製造工場、東安製梁場で、鉄筋をまとめる作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の雷家嶺トンネルで、爆破工事の準備を整える鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋梁ブラケットを取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の劉家院子跨二広高速特大橋の工事現場で、橋脚本体に鉄筋を取り付ける鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団傘下の箱桁製造工場、東安製梁場で、鉄筋を運ぶ作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の雷家嶺トンネルで、爆破工事の準備を整える鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団傘下の箱桁製造工場、東安製梁場で、箱形橋梁を鉄筋結束する作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、邵永高速鉄道の雷家嶺トンネルで、爆破工事の準備を整える鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団の作業員。（長沙＝新華社記者/陳思汗）
1日、鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄五局集団傘下の箱桁製造工場、東安製梁場で、箱形橋梁を鉄筋結束する作業員。（ドローンから、長沙＝新華社記者/陳思汗）