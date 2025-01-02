11ºÐ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î23ºÐ¤¬Ç¯½÷±ð¤ä¤«À²¤ìÃå¤òÈäÏª¡Ö»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¡ª¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2025Ç¯¤ËÇ¯½÷¤ò·Þ¤¨¤¿¸µHKT48¤ÎÅÄÃæÈþµ×(23)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤ÏÌ¦Ç¯¤ÇÇ¯½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¡¹¹¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿àÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤ÏÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¥é¥¸¥ª¤È ¤ª»Å»öÀ¹¤êÂô»³¡×¤È¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤ß¤¯¤ê¤ó¤âÇ¯½÷¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ß¤¯¤ê¤ó¤«¤éº£Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³°¥Ï¥Í¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï11ºÐ¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤ËHKT48Âè3´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£