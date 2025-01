レアル・マドリードは新たな右SB獲得に尽力している。



『The I Paper Sport』によると、レアル・マドリードは今冬の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドに所属する25歳のポルトガル代表DFディオゴ・ダロトの獲得に動くという。



FCポルトの下部組織出身であるダロトは2018年2月に同クラブのトップチームに昇格するとその後の2018年7月にはマンUへ完全移籍を果たすことに。2020年10月には一時ACミランにレンタル移籍をしていたものの、2021年6月に復帰して以降は主力として活躍。今季もクラブが不調の中、ここまでプレミアリーグ19試合全てに先発出場するなど欠かせない選手として躍動感している。





