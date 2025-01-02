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This Tomori clearance #UCL pic.twitter.com/UpNXUpwj3f— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 23, 2024