¥×¥ì¥ß¥¢¶þ»Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯½¸ÃÄ¡©¡¡¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¡¢¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¶²ÉÝ¤ÎMF¿Ø¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤
Å¥½¤¯Àï¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎMF¿Ø¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¤È¸À¤¨¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï90Ê¬´Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤¬Àä»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1041²ó¤â¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¡£Àä¤¨¤º¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÅ¸³«ÎÏ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤ÎMF¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÃæÈ×¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¡¢¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤â¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤È¤âÂ²¼¤Îµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÃæÈ×¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï5°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥°¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤21¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËMF¿Ø¤¬Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÎÃæÈ×¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤í¤¦¡£