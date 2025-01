食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。年間カレー食数が1,000を超えるカレーおじさんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、カレーの達人・カレーおじさん\(^o^)/にお答えいただきます。

教えてくれる人

カレーおじさん\(^o^)/

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み、2006年から毎日カレーを食べ続けているカレーアディクト。世界各地約7,000店舗で様々なカレーを食べ歩く。年間平均カレー食数は1,000以上、生涯通算カレー食数は優に20,000を超える。CSフジ「スパイストラベラー」レギュラー出演をはじめ、TBS「マツコの知らない世界」など、メディア出演の他、小学館「Oggi」やイープラス「SPICE」などでカレー記事を連載。さまざまな形でカレー情報を発信している。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「パラダイスアレー」です

「天竺カレー」と「ムンバイキーマ」のあいがけ 写真:カレーおじさん

カレーおじさん

ビリヤニ、カレー、フュージョン料理、スイーツのどれもが個性あるおいしさで、しかもお手頃価格。まだ流行っていないのが不思議なくらいのレベルの高さです。場所が非常にわかりにくく、シェフによると移転も考えているとのことで、移転したら一気にブレイクの可能性もあると考えています。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「サバのマサラ香味焼き」792円です

サバのマサラ香味焼き 写真:お店から

<店舗情報>◆パラダイスアレー住所 : 東京都千代田区鍛冶町2-12-13 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

カレーおじさん

「お箸で食べられるインド料理」をコンセプトに掲げているお店なのですが、そのコンセプトを完璧に表現したのがこれ。焼き魚の良さとインド料理のタンドリーチキンなどのグリル料理の良さの融合。ベテランインド人シェフと長年インド料理に携わってきた日本人オーナーのタッグだからこそ生み出せた逸品です。

<店舗情報>◆すぱいし家 飯田橋店住所 : 東京都千代田区飯田橋4-2-5 フジテラス飯田橋 102TEL : 050-5593-4898

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 2025年のブレイク店候補! カレーおじさんが大注目する、神田のスパイス料理店 first appeared on 食べログマガジン.