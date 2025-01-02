¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª±ºÅÄÄ¾Ìé¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì

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PHOTO BY ²ÅÌÐ²íÇ·¡¢¹âÉÍ±ÉÂ¢¡¢»³ÊÕ³Ø
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00. Opening
01. I am¡Ä
02. Rule
03. evolution
04. task¡Çn¡Çbass
05. Fly high
06. BLUE BIRD
07. ayu-mi-x mega-mix (CDL 2024-2025 edition)
08. Secret
09. Moments
10. Duty (re-arranged instrumental)
11. Dearest
12. ½Õ¤è¡¢Íè¤¤
13. SEASONS
14. Voyage
15. Inst Medley (End roll ～ Depend on you)
16. GREEN
17. Aurora
18. SURREAL
19. Love song
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20. Dream ON (feat. URATA NAOYA)
21. ANother song (feat. URATA NAOYA)
22. WHATEVER ～ Movin¡Ç on without you ～ AUDIENCE ～ independent ～ WOW WAR TONIGHT
23. Boys & Girls
24. MY ALL
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß OFFICIAL SITE
https://avex.jp/ayu/