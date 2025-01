¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª±ºÅÄÄ¾Ìé¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■大ヒット曲を次々に歌唱し、観客を魅了!

浜崎あゆみが毎年恒例で行っているカウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ~I am ayu~』が、2024年12月31日に自身が“聖地”とも呼ぶ国立代々木競技場第一体育館にて開催された。

2024年11月から12月にかけて16年ぶりとなるアジアツアーを上海、成都、寧波、広州の4都市で開催し、国内外で大きな話題となっており、今回はそのアジアツアーと同じサブタイトルを冠したカウントダウンライブ。

アリーナを縦断する花道、センターステージから左右に延びるウィングステージと、大晦日に駆けつけたファンに少しでも近づけるようにと設計されたステージで、アジアツアーを踏襲しながらも日本仕様にバージョンアップしたエンタテインメントショーが繰り広げられた。

真っ赤なチャイナドレスで披露された「I am…」「Rule」「evolution」でオーディエンスの心を鷲掴みにすると、「BLUE BIRD」「Moments」「Dearest」「SEASONS」などの大ヒット曲を次々に歌唱し、観客を魅了。『第66回 輝く!日本レコード大賞』で特別賞を受賞し、パフォーマンスを披露した「Voyage」のイントロが流れるとひときわ大きな歓声が沸き起こった。

午前0時のカウントダウンを迎える直前に流れた映像では、

「私たちが駆け抜けてきた2024年 遠くにいても、ずっと君を感じてた」

「2025年もみんなと共に、新たな未来へ- ayu」

というメッセージが。

中国各地で熱狂的に迎えられ、各公演を大成功に収めながらも日本のファンに思いを寄せるayuの言葉が多くのTA(TeamAyuの略称)の心を打った。

アンコールでは浦田直也がサプライズで登場。「Dream ON」「ANother song」というコラボソングを披露し、さらに「WOW WAR TONIGHT」でも再登場して会場を湧かせた。ラストは「MY ALL」で会場全体が一体となり、晴れやかな新年の幕開けを飾った。

デビュー25周年ツアーを完走した後も止まることなく走り続けた2024年を経て、2025年もアジアツアーは続くとのこと。歩みを止めず、進化し続けるアジアの歌姫の動向に目が離せない。

PHOTO BY 嘉茂雅之、高浜栄蔵、山辺学

<セットリスト>

00. Opening

01. I am…

02. Rule

03. evolution

04. task’n’bass

05. Fly high

06. BLUE BIRD

07. ayu-mi-x mega-mix (CDL 2024-2025 edition)

08. Secret

09. Moments

10. Duty (re-arranged instrumental)

11. Dearest

12. 春よ、来い

13. SEASONS

14. Voyage

15. Inst Medley (End roll ~ Depend on you)

16. GREEN

17. Aurora

18. SURREAL

19. Love song

<encore>

20. Dream ON (feat. URATA NAOYA)

21. ANother song (feat. URATA NAOYA)

22. WHATEVER ~ Movin’ on without you ~ AUDIENCE ~ independent ~ WOW WAR TONIGHT

23. Boys & Girls

24. MY ALL

浜崎あゆみ OFFICIAL SITE

https://avex.jp/ayu/