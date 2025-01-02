¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¤¬ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¡¡£²°Ì¤Ç£µ¶è¼ãÎÓ¹¨¼ù¤Ø¡ÖµîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÁö¤ê¤·¤¿¤éÍ¥¾¡¡×
¡¡Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢£²Æü¡á£µ¶è´Ö£±£°£·¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Ç¡¢²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤ËàµÕ½±á¤Îµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£±¶è¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²£°¥¥í²á¤®¤Ç¼ºÂ®¡£¥È¥Ã¥×¤È£±Ê¬£´£µÉÃº¹¤Î£±£°°Ì¤Ç£²¶è¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¹õÅÄ¤Ï½øÈ×¤«¤é¼«¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹ï¤ß¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÌöÆ°¤·¤¿¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¶ðÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤òÈ´¤¤¤Æ£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£³¶è¤Ï¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÄáÀîÀµÌé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£±Ê¬£µ£±ÉÃ¤È¹¥Áö¡££³°Ì¤ÇÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡Ö£²¶è¤Î¹õÅÄ¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡££´¶è¤ÎÂÀÅÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤ÏÁÏ²ÁÂç¤ÎÌîÂôÍª¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¤È¤é¤¨¤Æ£²°Ì¤Ë¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡£´¶è½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÃæÂç¤¬¼ó°Ì¤À¤¬¡¢£µ¶è»³¾å¤ê¤ËÀÄ³ØÂç¤Ï¼ãÎÓ¹¨¼ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢»³·èÀï¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¹½¤¨¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¼ã¤Î¿À¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÄ³Ø¤Î¼ãÎÓ¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¼ãÎÓ·¯¤¬µîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÁö¤ê¤·¤¿¤éÍ¥¾¡¡×¡Ö¼ãÎÓ¤¯¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£