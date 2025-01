昨年(2024年)公開された洋画作品で唯一興行収入50億円を突破したディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』や、ディズニー・アニメーション・スタジオの『モアナと伝説の海2』、ウォルト・ディズニー・スタジオの『ライオン・キング:ムファサ』も大ヒット中のウォルト・ディズニー・ジャパンが、今年(25年)劇場公開およびディズニープラスで配信予定の作品ラインナップを紹介する(※下段に一覧あり)。

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションの実写映画、ウォルト・ディズニー・スタジオの『白雪姫』(3月20日公開)や、ハワイを舞台にかけがえのない家族の絆を描く実写映画『リロ&スティッチ』(初夏公開)、ディズニー&ピクサーによる最新作として宇宙の仲間たちと出逢う少年エリオの成長物語『星つなぎのエリオ』(夏公開)、さらに、20世紀スタジオによる「アバター」シリーズ第3弾『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)などの大作が目白押し。ディズニープラスでは、柳楽優弥主演のヴィレッジ・サイコスリラー『ガンニバル』シーズン2(3月19日よりディズニープラス配信)、新たなトラベルリアリティショー『旅するSnow Man』(仮)に加え、新作アニメや韓国ドラマも充実。また、2025年は数多くの作品が周年を迎える。世界初のフルCG長編アニメーションとして公開されたディズニー&ピクサーによる『トイ・ストーリー』は劇場公開30周年となり、26年公開予定の『トイ・ストーリー5』に向けたアニバーサリーイヤーとなる。そして、不朽の名作『ファンタジア』(1940年)が、劇場公開85周年を迎える。ディズニー公式インスタグラム(@disneyjp)では、世代を超えて愛され続ける作品の記念日や周年、キャラクターのバースデーを一覧化した「2025年ディズニー記念日&周年カレンダー」を公開中。■2025年 劇場公開ラインナップ1月31日:サーチライト・ピクチャーズ 『リアル・ペイン〜心の旅〜』日本公開2月14日:マーベル・スタジオ 『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』日本公開2月28日:サーチライト・ピクチャーズ 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』日本公開3月20日:ウォルト・ディズニー・スタジオ『白雪姫』日本公開4月11日:20世紀スタジオ『アマチュア』日本公開GW:マーベル・スタジオ『サンダーボルツ*』日本公開初夏:ウォルト・ディズニー・スタジオ『リロ&スティッチ』日本公開夏:ディズニー&ピクサー『星つなぎのエリオ』日本公開7月25日:マーベル・スタジオ『ファンタスティック4:ファースト・ステップス (原題)』 全米公開8月8日:ウォルト・ディズニー・スタジオ『Freakier Friday(原題)』 全米公開10月10日:ウォルト・ディズニー・スタジオ『トロン:アレス (原題)』 全米公開11月7日:20世紀スタジオ『Predator: Badlands(原題)』 全米公開11月28日:ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ 『ズートピア2 (原題)』 全米公開12月19日:20世紀スタジオ 『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』 日本公開■2025年 ディズニープラス配信予定の主な作品★グローバル作品1月1日:20世紀スタジオ 『エイリアン:ロムルス』1月29日:マーベル・アニメーション 『スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド』2月19日:ピクサー 『ウィン or ルーズ』4月23日:ルーカスフィルム 『キャシアン・アンドー』シーズン2配信日未定:マーベル・テレビジョン 『アイアンハート(原題)』、FX 『エイリアン:アース』、ルーカスフィルム『スター・ウォーズ:ビジョンズ』 VOLUME 3、マーベル・テレビジョン『デアデビル:ボーン・アゲイン(原題) 』、20世紀テレビジョン『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン2、ほか★日本作品1月5日:『メダリスト』3月19日:『ガンニバル』シーズン24月:『戦隊大失格』2nd season夏:『BULLET/BULLET』10月:『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』配信日未定:『キャッツ・アイ』、『旅するSnow Man(仮)』、『ワンダンス』、ほか★韓国作品1月15日:『トリガー ニュースの裏側』3月:『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』配信日未定:『濁流』、『ナインパズル』、『捏造された都市』、『ノックオフ』、『パイン ならず者たち』、『北極星』、ほか※上記一覧は2024年12月現在の公開情報に基づくものです。最新情報は各作品ホームページ等をご覧ください。(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. (C)205 Disney(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.