ÀçÂæ¤¬3¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤ÎDFÆâÅÄÍµÅÍ¤È·ÀÌóËþÎ»¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï2Æü¡¢DFÆâÅÄÍµÅÍ(29)¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥æ¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤éÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀçÂæ¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢J2ÄÌ»»64»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È½ÐÈÖ¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆâÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿ÅÙ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡¢²¿ÅÙ¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡¢²¿ÅÙ¡¢Ç®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡£¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
ÆâÅÄ¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¥æ¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤éÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀçÂæ¤Ç¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢J2ÄÌ»»64»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È½ÐÈÖ¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿ÅÙ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡¢²¿ÅÙ¡¢Áö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡¢²¿ÅÙ¡¢Ç®¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¡£¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¬¥ë¥¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×