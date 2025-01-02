７．７ｋｍ（以下ｋｍは区間のｋｍ数）地点の藤沢を中央大・本間選手（２年）が先頭で通過、１位との差は、２位東京国際大・佐藤選手（４年）が５３秒、３位青山学院大・鶴川選手（４年）が５７秒。

１０ｋｍ、佐藤選手を鶴川選手が追い抜き青山学院大が２位に浮上。１２ｋｍごろでは、鶴川選手を抜いた創価大・Ｓ．ムチーニ選手（２年）が２位に浮上。

１４．４ｋｍ地点の茅ヶ崎でも、中央大・本間選手が１位で快走。１位との差は、この時点で２位創価大・Ｓ．ムチーニ選手が１分０７秒差、３位青山学院大・鶴川選手が１分２０秒差、４位東京国際大・佐藤選手が１分２９秒差。

１年生同士の鍔迫り合いも。１８ｋｍすぎ、５位に駒澤大・谷中選手（１年）、６位には、戸塚中継所で１１位で襷を受けた早稲田大・山口選手（１年）が浮上。

さらに早稲田大・山口選手、駒澤大・谷中選手は、東京国際大・佐藤選手を抜き、４位早稲田大、５位駒澤大に。そして平塚中継所目前、駒澤大・谷中選手が４位に浮上。

平塚中継所での順位は、１位中央大、２位創価大、３位青山学院大、４位駒澤大、５位早稲田大。区間賞は中央大・本間選手（１時間００分１６秒）。