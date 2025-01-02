¡ÈÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢°¦Ì¼¤È¤ÎÆþÍá¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò
½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬Ì¼¤Ø¤Î°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥¦¥Ì¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤Î¿Æ»Ò3¿Í¤¬¥¦¥ó¥Ü¥ó¥µ¥óÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡Ä¡×¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È°¦Ì¼
¥¥à¡¦¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÂ©»Ò¥¦¥Ì¤È¥¸¥ç¥ó¥¦¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ»³¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÆþÍá¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈà¤é¿Æ»Ò¤ÎÆþÍá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡ÖÌ¼¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡ÖÌ¼¤ÏÆ±À¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢Ì¼¤¬ÇØÃæ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶Ã¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÌ¼¤Ï¤Þ¤À¿ô¤¨Ç¯¤Ç4ºÐ¤À¤«¤é¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¡£¤¿¤À¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇØÃæ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£30Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¤â¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï2018Ç¯¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯¤Ë46ºÐ¤ÇÌ¼¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1995Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤ò¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È²þÌ¾¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç°ìÌö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥¦É±¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎØÉñ-¥í¥ó¥É-¡Ù¤ÇÃÝ¥ÎÆâË¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢CM½Ð±éÂ¿¿ô¡£2018Ç¯3·î¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î16Æü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£