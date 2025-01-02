¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÏ¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤¬¶ìÀï¡¡£²¶èÃæÈ×»þÅÀ¤Ç£²¥±¥¿½ç°Ì¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×
¡¡Âè£±£°£±²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤¬¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ç¤Ï£±¶è¡Ê£²£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²£°¥¥í²á¤®¤Ç¼ºÂ®¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÃæÂç¡¦µÈµï½Ù¶³¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È£±Ê¬£´£µÉÃº¹¤Î£±£°°Ì¤Ç£²¶è¡Ê£²£³¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡²Ö¤Î£²¶è¤ÏÅìµþ¹ñºÝÂç¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤éÎ±³ØÀ¸·³ÃÄ¤¬¡¢°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤â¶ðÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£´Ç¯¡Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸¡¦£³¥¥íÉÕ¶á¤Ç¤Ï£±£²°Ì¡££³¶è¤ËÄáÀîÀµÌé¡Ê£´Ç¯¡Ë£´¶è¤ËÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÈÎÏ¤Î¤¢¤ëºÇ¾åµéÀ¸¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âº¹¤òµÍ¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤«¤éÈ¢º¬±ØÅÁ¸«»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢ÀÄ³Ø¤¤¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¡ÖÀÄ³Ø¤¬½ÐÃÙ¤ì¤¿¡©¡×¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁÀÄ³Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤½¤¦¤À¤±¤É´èÄ¥¤ì¡¼¡×¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤È°ã¤¦¤«¤âÀÄ³Ø¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£