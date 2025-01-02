¡Ö¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¤¹¤®¤ë¡×¸åÆ£¿¿´õ¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ä¡Ä¡È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¥¹¥¿¡¼¤À¤è¤Ê¤¡¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤Î¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Ë¤è¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á°¦¤ÎÂç³¢Æü¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥´¥Þ¥¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¥´¥Þ¥¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡Ä¡×¡Ö¥´¥Þ¥¤Î¥ª¡¼¥é¤¹¤´¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¥´¥Þ¥¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÆ£¿¿´õ¤Î¡È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ËÆ¡Ë
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¸åÆ£¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹±Îã´ë²è¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ 100¿ÍÄ¶¤¨¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥× ¡È°¦¤Î¡ÉºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¸µJuice=Juice¤ÎµÜËÜ²ÂÎÓ¤È¶¦¤Ë¡¢¥â¡¼Ì¼¡£¤¬2001Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖMr. Moonlight¡Á°¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡Á¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤·¤Æ¡¢¸åÆ£¤Ï¤â¤â¥¯¥í¤Î4¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢2001Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¶¡ù¥Ô¡Á¥¹¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¸åÆ£¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»ä¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¡£µÜËÜ¤â¡Ö»ä¤Ï¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥í¥×¥í»þÂå¤Ë¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¶¦±é¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤Î¸åÆ£¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥´¥Þ¥²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö¥´¥Þ¥¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤´¤Þ¤¤Í¤§¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥´¥Þ¥¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¤¨¤ï¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡ÁÄ¶¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È5»þ´ÖÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡Á¡Ù¡¿ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë