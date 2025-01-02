¥¨¥ë¥Õ¡¦¤Ï¤ë¡¡Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈà»á¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï3ºÐÇ¯¾å¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¹ç¥³¥ó¡¡ÁêÊý¡¦¹ÓÀî¤â½ËÊ¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤Ï¤ë(28)¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸¡¢Îø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Ï¤ë¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ØÈ¯É½¡£ÁêÊý¤Î¹ÓÀî¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÄà¤ê¤È¤«²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¦¤½¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¤È¡¢¡È¥¬¥Á¡É¸øÉ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¡¢¤Ï¤ë¤â¡ÖËÜµ¤¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿·õ¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤¬¡ÖÃ¯¤Ê¤ó¡©¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯10·îËö¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ë¤¬¹ç¥³¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡ÈÏ¢Íí¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤±¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¤´ÈÓ¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Æ°²è¤Î¸ø³«¸å¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ï¤ë¤Ë¡¢¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊ¢Î©¤Ä¤è¡¢ÁêÊý¤¬¾¡¼ê¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤éÊ¢Î©¤Ä¤±¤É¤µ¡×¤È¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ë¤Ï¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö3¤Ä¾å¤ÎÊý¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¤Î»Å»ö¡×¤È¾Ò²ð¡£¹ÓÀî¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥Õ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤Êó¹ð¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ìÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤Ç¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö»ä¤é6¡Á7Ç¯¡¢¡Ê¤Ï¤ë¤Ï¡Ë9Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£