＜朝鮮日報＞元日に１５００人ボランティア、務安空港は温かかった



＜東亜日報＞裁判所「警護処、軍事上の理由で尹大統領逮捕妨害するな」



＜中央日報＞「通貨危機を誰が防ぐのか」…大統領代行、閣僚懇談会を蹴って出る



＜ハンギョレ＞公邸前の支持者に「戦おう」 尹大統領、逮捕迫り扇動



＜京郷新聞＞高官捜査機関、大統領警護処に警告状 「門を開けなければ公務執行妨害」



＜毎日経済＞政治大改革 スタートは「改憲する決心」



＜韓国経済＞「製造大国」コリアの生存期限は５年

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