Ž¢ÂÎ½Å15¥¥íÁýŽ£39ºÐÃËÀ¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÊÑ¿È¤Î·ë²Ì
18ºÐÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤¬15¥¥íÁý¤¨¤¿39ºÐ¤ÎÁúÅÄÌÀ´²¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÉþ¤¬¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¡¢Âå¼Õ¤âÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÂÎ½ÅÁý¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¡£
¤Ç¤¹¤¬ÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃå¤ëÉþ¤ÎÀµ²ò¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤â¤Î¡£¤Î¤Ù5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢39ºÐIT·Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÅß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤ÊÉþ¤¬¡¢»÷¹ç¤¦Éþ¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
ÀèÆüSNS¤Ç¡Ö40ºÐ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡×µÄÏÀ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»÷¹ç¤ï¤»Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌ£¤Î¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Û¤É¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤ÀÂµ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿ÈÄ¹157cm¡¦ÂÎ½Å52¥¥í¤À¤Ã¤¿18ºÐÅö»þ¡Ê¼Ì¿¿¡§ÁúÅÄ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
º£²ó¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁúÅÄÌÀ´²¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ä¤ª°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹157cm¡¦ÂÎ½Å52¥¥í¤À¤Ã¤¿18ºÐÅö»þ¤Î¤ª¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Îº¢¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁúÅÄ¤µ¤ó¤â¼Ò²ñ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ãÊÑ¡£
Åö»þ¤Ë¤¯¤é¤Ù¡ÖÂÎ½Å15¥¥íÁý¤Î67¥¥í¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÎÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤È¤«Î¿¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬40Âå¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¡£
KinKi KidsÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬¤·¤Þ¤à¤éCM¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ëÁúÅÄ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ó¥Õ¥©¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤«¤®¤ê¡¢Éþ¤ËÌµÆÜÃå¤Ê¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉþ¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÏÀ¤ÎÃø½ñ¤ò2ºý½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁúÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢¡ÖKinKi KidsÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤¬¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤ÎCM¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊÉþ¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃËÀ¤Î¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¡×¥æ¥Ë¥¯¥í³èÍÑ
Á´¿È3Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤Ê¤é¤Ð¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í³èÍÑ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¹ü³Ê¼¡Âè¤Ç¤ÏGU¤ä¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁúÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾åÈ¾¿È¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¡×ÂÎ·Á¤Î¾ì¹ç¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÃåÁé¤»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ºÉ½µ¤òÌÑ¿®¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂçÄñ¤ÎÊý¤¬¡¢Æ±°ì¥µ¥¤¥º¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¿ÈÄ¹157cm¡¦ÂÎ½Å67¥¥í¤ÎÁúÅÄ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢S¥µ¥¤¥º¤Î¥³¡¼¥È¤ËL¥µ¥¤¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏM¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤Î¹½ÃÛÅª¤Ê¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì¿¿¤Î¡Ö¥¦¡¼¥ë¥«¥·¥ß¥ä¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¸ª¤Ë´Ý¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤Î¥«¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¡×°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸ª¤Þ¤ï¤ê¤ò¡Ö¹½ÃÛÅª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÃÛÅª¤Ê¥³¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤â¤Á¤í¤óºòº£¤Î¼çÎ®¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¸ª¤Ë´Ý¤ß¡×¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶»ÈÄ¤¬Çö¤¤Êý¤Ë¤Ï¹ç¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾åÈ¾¿È¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¡ÖÃåÁé¤»¡×¤¹¤ëÉþ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SUIT SQUARE¡Êµì¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤äAOKI¤Ê¤É¤Î¿Â»ÎÉþÎÌÈÎ¤Ç¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥³¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥»¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ëÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥»¡¼¥¿¡¼¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬1ÅÙ¤ÏÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¥µ¥¤¥º¤ò¾å¤²¡¢L¥µ¥¤¥º¤ò¹ØÆþ¡£
Ä¥¤ê´¶¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥»¡¼¥¿¡¼1Ëç¤Î¤È¤¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤È¤¯¤Ë¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ëÂÎ·Á¤Ç¤Ï¡¢Æý¼ó¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¿¤À¤·¥»¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º¤ò¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬ºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥»¡¼¥¿¡¼¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÄ¥¤ê´¶¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ä¥¤ê´¶¤¬¤Ê¤¤¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍ¾¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤¬¡¢¥À¥ë¥À¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤È¤¤Ï¡¢Ä¥¤ê´¶¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹¤¹¤®¤ëÂµ¾æ¤ÈÃå¾æ¤Ï¡¢¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤¹¡×Ãå¤³¤Ê¤·Á°Äó¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤¶¾æ¥³¡¼¥È¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î»ëÅÀ¡×
Â¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹ç¤ï¤»¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¡¼¥È¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÃ»¤á¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼çÎ®¤Ï¤Ò¤¶¾æÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¾æ´¶¤Ç¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢ÅÓÃ¼¤ËÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥È¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¤¬È¾Ê¬°Ê¾å±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤ËÂ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥ë¿§¤ò¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¹õ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¹¥ì¥·¥å¡¼¥º¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅªµ÷Î¥¤È¤¤¤ï¤ì¤ë1.2m¡Á3.5m¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡¢Â¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥ì¥¹´¶¤¢¤ë¤Ò¤¶¾æ¥³¡¼¥È¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¹ç¤ï¤»Êý¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ´¤Î¥µ¥¤¥É¥´¥¢¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥Á¥ã¥Ã¥«¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÊý¤¬´ÊÃ±¡£¤â¤·¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä·Ï¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÆÂ²¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥Ç
¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¥³¡¼¥È¤È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ò»îÃå¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÙÆü¤Ã¤Ý¤¤¡×°õ¾Ý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ÇºÇ½ªÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤·º£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ç¡¢ÁúÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Áí³Û2Ëü7380±ß¤Î¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤Éþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áí³Û2Ëü7380±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö2ÉÃ¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡×Éþ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¿ÆÂ²¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ç¡¢°ì»ù¤ÎÉã¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¢¤ëÂç¿Í¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤éÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿Æ»¤è¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤¶¤Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁúÅÄ¤µ¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤òÌÜÁ°¤ËÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÁúÅÄÌÀ´²¡¡ºÇ¿·´©¡ØÌ´Êª¸ì¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ ~±Æ¤È¸÷¤Î¡É¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡ÉÏÀ~¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¼Ò¡Ë
¡Ê¿¹°æ ÎÉ¹Ô ¡§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë