¡ÚÄ©Àï¡Û¥¤¥Î¥·¥·³×¤ÎÌîµå¥°¥íー¥Ö¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬³«È¯¡¡Ê¡²¬
¤³¤Á¤é¤ÎÌîµå¤Î¥°¥íー¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎ®¤È¤µ¤ì¤ëµí¤Î³×¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ôºß½»¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ï¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Àー¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¿¦¿Í¤¬¼êºî¤ê¤¹¤ë¥°¥íー¥Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥íー¥Ö¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë½»¤àÊÒ»³ÏÂÁí¡Ê¤«¤º¤µ¡Ë¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¡¦³ê¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¡¢Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤â¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÒ»³¤µ¤ó
¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÁªÂò»è¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
2016Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¤Ä¤Æ¤òÍê¤Ã¤ÆÃ±¿È¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤°¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¡×¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊÒ»³¤µ¤ó¤¬¸½Ìò°úÂà¸å¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ìîµå¤Î¥°¥íー¥Ö¤Î³«È¯¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÒ»³¤µ¤ó
¡Ö³²½Ã¤È¤·¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤ÎÈé¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ »È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç36²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÈé¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¥Ë¥åー¥¹¤äSNS¤ÇÃÎ¤ê¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÒ»³¤µ¤ó
¡Ö³¤³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÆîÊÆ¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¹âµé¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹âµé³×¼êÂÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¼Ò²ñ¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡×
¤¿¤À¡¢¤Ê¤á¤·²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×¤Î»ÅÆþ¤ìÀè¤Ê¤É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¥°¥íー¥Ö¤ÎÀ½ºî¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆàÎÉ¸©¤Î¹©¾ì¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢3Ç¯¤«¤±¤Æ´°À®¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï6Ëü6000±ß¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Êµí¤Î³×¤Î¥°¥íー¥Ö¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîµåÎò15Ç¯¤ÎÀÐÅÄ°°¾º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬»È¤¤¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÐÅÄ°°¾º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÉ½ÌÌ¤¬¤¶¤é¤¶¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤¬¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤è¤ê·Ú¤¤¡£³Ú¤Ë¤µ¤Ð¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×¤Ïµí¤Î³×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·Ú¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÓ·ê¤¬Âç¤¤¯¤ÆÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌµ¤À¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¼ê¤¬¥°¥íー¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ö¤ÎÊáµåÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Î³×ÆÃÍ¤Î¤¶¤é¤¶¤é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Üー¥ë¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÒ»³¤µ¤ó
¡ÖSDGs¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¶î½ü¤µ¤ì¤¿Êª¤ÎºÆÍøÍÑ¤Ï¼Ò²ñÅª¤ËÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È¼«¿®¤ò¹þ¤á¤ëÊÒ»³¤µ¤ó¡£º£¸å¤Ï¥°¥íー¥Ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥·¥«¤Î³×¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2024Ç¯12·î27Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷