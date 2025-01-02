Ç¯Æ¬½ê´¶2025¡§IIJ ¾¡¼ÒÄ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¾¡ ±ÉÆóÏº
¾¡¼ÒÄ¹¡Ê2024Ç¯8·î»£±Æ¡Ë
¡¡¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤IT´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È2025Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤ËEU¤Ç¤ÏGDPR¡Ê°ìÈÌ¥Çー¥¿ÊÝ¸îµ¬Â§¡Ë¤¬À©Äê¤µ¤ì2018Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏEU¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤ÎÊÝ¸î¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆÃ¤ËGAFA¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¥Çー¥¿¤ò¤á¤°¤ë¶¥Áè¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IIJ¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤È¥Çー¥¿¤ò·Ò¤®¡¢¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·Â³¤±¡¢Ê¬ÀÏ¤·¡¢É¸½à²½¤ò¹Ô¤¤¡¢½èÍý¥¹¥Ôー¥É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¥Çー¥¿¤ò¤¤¤«¤Ë¥»¥¥å¥¢¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£IT¤ÎÊ¬Ìî¤Çº£¤Þ¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤ì¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÈ¯Å¸¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤AI¤Î½Ð¸½¡¢¹âÀÇ½¤ÊGPU¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤è¤êÂ¿ÎÌ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ë¡µ¬À©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥Çー¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¹ñ²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¹ñ¤Ç¤ÏÌ±´Ö¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹ñ¤¬»È¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆIIJ¤¬³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤âIIJ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£