¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¿ÛË¬Ëâ¡¡£Ö£ÍÎ¥Ã¦¸å¤ËÂ³¤¤¤¿°Ì´¡Ä¡ÖÍë¿ØÌÀÉÂ±¡Á÷¤ê¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯Åê¤²»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖË½Áö»Ë¡×£²²óÌÜ¤Ï¡¢È¿¾Ê¤ò¹þ¤á¤Æ¼«¤é¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÁûÆ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££²£°£°£¸Ç¯£¹·î¤Î¡ÖÍë¿ØÌÀÉÂ±¡Á÷¤ê»ö·ï¡×¡¢¤½¤·¤Æ£±£°Ç¯£¹·î¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡ÖµÒÀÊ¥Þ¥¤¥¯Åê¤²»ö·ï¡×¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¿ÛË¬Ëâ¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ë½Áö»Ë¡Ê£²¡Ë¡Û
¡¡¡½¡½£°£¸Ç¯£±·î¤Ë¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¡¦¥Þ¡¼¥À¡¼¥º¡Ê£Ö£Í¡Ë¡×¤òÎ¥Ã¦¸å¤ÏËÜÂâ¤Ç³èÌö¤·¤¿
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡£Ö£Í¤òÈ´¤±¤¿Ç¯¤Î£´·î¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤òÇË¤Ã¤Æ£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ù¥ë¥È¤ò½é¤á¤Æ´¬¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£±²óÌÜ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¤²Ù¤¬½Å¤¯¤Æ¡Ä¡£Îò»Ë¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¹¤²¤¨¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¡Ö¶âÊÖ¤»¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ê£°£¸Ç¯£¹·î£±£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡ËÍë¿ØÌÀ¤Î´éÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£µ¤Àä¤·¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡¢£´»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¯ÅÙ¤ÎÇ¾¿¶¤È¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ïµã¤¤¤¿¤Í¡£¡ÖÍë¿Ø¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¼¼¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¡½¡½¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡ÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÎÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤â¤¦¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¦¥Á¤Ï¤ªÁ°¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡¢¤ªÁ°¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤â¤·¡ÊÍë¿Ø¤¬¡Ë»à¤ó¤À¤éÇÑ¶È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤â¤È¤â¤È¥¨¥°¤¤µ»¤ò¤ä¤ë¤«¤é¡Ö´í¤Ê¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡×¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤·¡£
¡¡¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡¡Ê£°£¸Ç¯£¹·î£²£¸Æü²£ÉÍÂç²ñ¤Î¡Ë¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤È¤Î£³´§ÀïÁ°¤ÎÇîÂ¿Âç²ñ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ä¡ÊÍë¿Ø¡Ë¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤è¡£Éü³è¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥à¥¿¤È¤Î£³´§Àï¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Íë¿À¤Þ¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£
¡¡¡½¡½£²²óÌÜ¤Î£³´§²¦ºÂÂ×´§¤¬£²£°£±£°Ç¯£¸·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¡£ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¿·À¤Âå·³¡Ê¿ÛË¬Ëâ¡¢²ÏÌî¿¿¹¬¡¢ÉÍÎ¼ÂÀ¡¢¿¿ÅÄÀ»Ìé¡á¸½£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢À¬Ìð³Ø¡Ë¤¬ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¸å³Ú±à¡Ê£¹·î£±£°Æü¡Ë¤À¤è¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ã¤Æ»þ¤Ë¿·À¤Âå·³¤¬²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¤È½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊø¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó²¶¤ÎËÜ¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤À¤è¡£
¡¡¡½¡½¤Ä¤Þ¤êÅöÆü¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡¤½¤¦¡£¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²ò»¶·à¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬µÒ¤«¤é¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤È¥ä¥¸¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Ãç´Ö¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤¤¿¤·¡¢±ó¤¯¤ÎÊý¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤ÆÇÍÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿Êý¸þ¤Ë¹äÂ®µå¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õÀÊ¤Î¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï
¡¡¿ÛË¬Ëâ¡¡¸ºµë½èÊ¬¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤è¡£