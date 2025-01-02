²È¤ËÆþ¤ê¤¿¤½¤¦¤ÊÌîÎÉÇ¤ò¡Ø¾·ÂÔ¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä»×¤ï¤Ì»Ñ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È26ËüºÆÀ¸¡Ö¤Û¤Ê¤¦¤Á¤¯¤ë¡©¤¬ÃËÁ°¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×
¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÇ¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈ¤«¤¤¤ª²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿Í´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Êー¤ì¡×¡Ö¤Þ¤º¤¤¡¢µã¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£Æ°²è¤Ï26Ëü²óºÆÀ¸¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤ÌîÎÉÇ
ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¼´Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤Ç¤µ¤ó¤ò¤ª²È¤ÎÃæ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÇ¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Ì¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤Ð¤¡¤Ð¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÊÝ¸îÇ¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤¦¤Á¤¯¤ë¡©¡×¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤òÄó°Æ¡£¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î±ÑÃÇ¤ò¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â²÷Âú¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¼´Ø¤ÇÂ¤Ë»¤¤ê´ó¤ëÇ¤µ¤ó
¤ª²È¤ÎÃæ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È...
Ç¤µ¤ó¤Ï¡¢À¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤ËÅÜ¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤´²ÈÂ²¡£ÁáÂ®¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤ËÇ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìµ»ö¤ËÊá³Í¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¯¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¹õ¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£Æùµå¤Ï±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³°ÇÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Ë¡¢¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢²ÈÇ¤À¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ÷¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤
¤«¤Ê¤ê¿Í²û¤³¤¤ÍÍ»Ò
¿Í´Ö¤ò¿®Íê¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢À¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤Î¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¤µ¤ó¤ò¤´²ÈÂ²¤Ï¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ø¤½Å·¤Ç¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÉï¤Ç¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤«¤éÇÍÑ¤ª¤ä¤Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÇ¤µ¤ó¡£1ÅÙ¤Ï³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ò¿®ÍÑ¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤òÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤Î¼ê¤«¤éÇÍÑ¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¯¤ó
¤Ø¤½Å·¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤âÊ¿µ¤
É¡¤ò¥Ò¥å¥ë¥ë¥ë¤ÈÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬Ç¤µ¤ó¤òËÌÉ÷¾®ÁÎ¤Î¡Ö¤«¤ó¤¿¤í¤¦¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤½¤¦¤Ê¡×¤È¤«¤ó¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£¤«¤ó¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Îº£¸å¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¡¢Ç¤µ¤óÁÛ¤¤¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í´Ö¤ò¿®Íê¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¡Ö¤«¤ó¤¿¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿♡
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö"¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó"¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª²È¤«¤éÆ±¤¸ÇÃ£¤Î¹¬¤»¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¼ê¤«¤éÇ¤Á¤ã¤ó°Â¿´¤µ¤»¤ë¥Óー¥à½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿°ìÉ¤Ì¿¤¬µß¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Þ»¿¤ä´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢8É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¦¥ë¥ó¤È¥ê¥³¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kokiri
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£