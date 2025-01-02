Æþ»îÄ¾Á°¡ª¿Æ¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¤Ž¢¼õ¸³À¸¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ëŽ£¹ÔÆ°
¼õ¸³À¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤òÊú¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤ä¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ÎËèÆüÏ¢ºÜ¡Ö¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬²ò·è¡ª¼õ¸³¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÀ¾²¬°íÀ¿»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿²ò·èºö¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÏ¢ºÜÂè13²ó¡Û
¡ÖºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È
¡Ö¼õ¸³¤ÎÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Ï¢ºÜ¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡Ö»î¸³ÅöÆü¤ÎÆ°¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï¢ºÜÂè3²ó¡Ø¼õ¸³À¸¤ÎÅ¨Ž¢Æþ»îÁ°¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤¹Ž£¤¿¤À1¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤òÉ¬¤ºÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¡ÖÁ°Æü¤ÎÌë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¼õ¸³À¸¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»î¸³Æü¤ÎÄ«¡¢²¿»þ¤Ëµ¯¤³¤¹¤«¡©
¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï²¿¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤«¡©
£ÉþÁõ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡©
¤Ãë¤´¤Ï¤ó¤Ï²¿¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¡© ¤½¤â¤½¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¡©
¥»î¸³¤ÎÆü¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©
°ì¸«¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¤ÇºÆÅÙÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼õ¸³À¸¤ÎÆþ»î¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°Äó¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ªÏÃ¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤Ï1Æü¤ËºÇÂç3Ëü5000²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡×¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤è¤¦¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡¦Áê¼ê¤Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Î´Ö¤Ë1Ëü¡Á3Ëü²ó¤â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·èÃÇ¤Î¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡Ö·èÃÇÈè¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î´Ö¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ¾¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»î¸³Æü¤âÌµ¿ô¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½É¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¥¯¥¿¥¯¥¿¤ËÈè¤ì¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤òÊâ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·èÃÇÈè¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢»î¸³¤ÎÆü¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡¢A¤Ë¤·¤è¤¦¤«B¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Î·èÃÇ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÌäÂê¤òÀè¤Ë²ò¤³¤¦¤«¡¢°ìÅÙ¥Þ¡¼¥¯¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»î¸³ÀïÎ¬¾å¤Î·èÃÇ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·èÃÇÈè¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌµÂÌ¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»î¸³ËÜÈÖ¤Ç¡Ö·èÃÇ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·èÃÇ¤ÎÀáÌó¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊª»ö¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Apple¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤ÎÉþ¤ò²¿Ãå¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÉþ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦·èÃÇ¹Ô°Ù¡×¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç·èÃÇ¤Ç¤¤ëÊª»ö¤Î¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÂçÀÚ¤Ê·èÃÇ¤òÌµÂÌ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·èÃÇ¤ÎÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î³ØÀ¸¤¬ÉÔÍø¤ÊÍýÍ³
¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö·èÃÇÈè¤ì¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤Ï²¿»þ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡×¡Öº£Æü¤Ï¿Æ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢·èÃÇ¤òÌµÂÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·èÃÇÈè¤ì¤¬Áá¤¯Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë·èÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÄ«¤Ï¤³¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Î»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¸³À¸¤¬»î¸³²ñ¾ì¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î·èÃÇ¤Î¿ô¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³À¸¤Ï·èÃÇ¤Î²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»î¸³²ñ¾ì¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÏÃÏÊý¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎºÇÂç¤ÎÉÔÍø¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Î³ØÀ¸¤¬Åìµþ¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¡Ö¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤Î°ÜÆ°¤â¾è¤ê´¹¤¨¤â¤¢¤Þ¤ê¡Ö·èÃÇ¡×¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÃÏÊý¤Î¼õ¸³À¸¤À¤È¡¢°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±Ø¤«¤é±Ø¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ò¤·¤¿¤êÅÅ¼Ö¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦¡Ö·èÃÇÈè¤ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä«·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Á°Æü¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤È·èÃÇ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¡ÖÅÅ¼Ö°ìËÜ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤â¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ç¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð20Ê¬¤â40Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Æ¤â·èÃÇ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¸³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´ÊÃ±¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ»¤Î¤ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤â¡ÖÁ°Æü¡×¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡ÖÁ°Æü¤Ë¡×¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÅöÆü¤Ë¡×¾è¤ê´¹¤¨°ÆÆâ¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤È¡ÖÁ°Æü¤Ë¡×Ä´¤Ù¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢·èÃÇ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»î¸³Æü¤ÎÄ«¤Ë·èÃÇ¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»î¸³Æü¤Þ¤Ç¤Ë·èÃÇ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£²¿»þ¤Ë±Ø¤ËÃå¤¤¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾è¤ê´¹¤¨¥ë¡¼¥È¤ò¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤«¤òÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Çã¤¦¤È¤·¤¿¤é²¿¤òÇã¤¦¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢»î¸³¤Þ¤Ç¤ËÌµÂÌ¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»î¸³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë