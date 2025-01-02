日テレ『箱根駅伝』アナ＆解説一覧 蛯原哲アナがセンター実況、解説往路：瀬古利彦氏、復路：大後栄治氏
新春恒例スポーツ特番『★SAPPORO新春スポーツスペシャル 第101回箱根駅伝』が、きょう2日とあす3日に放送される。両日午前7時00分〜生中継（ほか関連番組あり）。
【画像】日テレ『箱根駅伝』 襷・ユニフォーム紹介
放送センターは、『ズームイン!!サタデー』などの蛯原哲アナが担当、1号車・平川健太郎アナ、2号車・山本健太アナ、3号車・梅澤廉アナ、バイク・平松修造アナほか。放送センター解説は、往路を瀬古利彦氏、復路を大後栄治が務める。
解説・ゲスト・アナウンサーは以下の通り。
■1月2日：往路 解説・ゲスト
放送センター解説：瀬古利彦（早稲田大OB／DeNAアスレティックスエリートアドバイザー／日本陸連ロードランニングコミッション・リーダー）
1号車解説：渡辺康幸（早稲田大OB／住友電工陸上競技部監督）
ゲスト：
三浦 龍司 （順天堂大OB・SUBARU 陸上競技部)
97回 1区（区間10位）
98回 2区（区間11位）
99回 2区（区間12位）
100回 1区（区間10位）
鈴木芽吹（駒澤大OB・トヨタ自動車 陸上長距離部)
97回 5区（区間4位）
98回 8区（区間18位）
99回 4区（区間3位）
100回 2区（区間2位）
吉居大和（中央大OB・トヨタ自動車 陸上長距離部)
97回 3区（区間15位）
98回 1区（区間1位）
99回 2区（区間1位）
100回 2区（区間15位）
■1月3日：復路 解説・ゲスト
放送センター解説：大後栄治（日体大OB／前神奈川大学監督／一般社団法人関東学生陸上競技連盟 副会長）
1号車解説：渡辺康幸 （早稲田大OB／住友電工陸上競技部監督）
ゲスト：
葛西潤（創価大OB・旭化成 陸上部）
96回 6区（区間16位）
97回 3区（区間3位）
98回 1区（区間15位）
99回 7区（区間1位）
佐藤一世（青山学院大OB・SGホールディングス 陸上競技部）
97回 4区（区間4位）
98回 8区（区間2位）
99回 7区（区間7位）
100回 4区（区間1位）
伊地知賢造（國學院大OB・ヤクルト 陸上競技部）
97回 8区（区間9位）
98回 2区（区間12位）
99回 5区（区間7位）
100回 1区（区間17位）
■中継アナウンサー
放送センター：蛯原哲
1号車：平川健太郎
2号車：山本健太
3号車：梅澤廉
バイク：平松修造
鶴見中継所：伊藤大海
戸塚中継所：北脇太基
平塚中継所：杉野真実
小田原中継所：大町怜央
小涌園：杉原凛
往路フィニッシュ／復路スタート／復路フィニッシュ：中野謙吾
沿道リポート：石川みなみ
往路優勝インタビュー：佐藤梨那
総合優勝インタビュー：菅谷大介
往路直前番組：町田浩徳・弘竜太郎
復路直前番組：町田浩徳・弘竜太郎
「続報！箱根駅伝」：辻岡義堂・佐藤梨那
※敬称略
【画像】日テレ『箱根駅伝』 襷・ユニフォーム紹介
放送センターは、『ズームイン!!サタデー』などの蛯原哲アナが担当、1号車・平川健太郎アナ、2号車・山本健太アナ、3号車・梅澤廉アナ、バイク・平松修造アナほか。放送センター解説は、往路を瀬古利彦氏、復路を大後栄治が務める。
■1月2日：往路 解説・ゲスト
放送センター解説：瀬古利彦（早稲田大OB／DeNAアスレティックスエリートアドバイザー／日本陸連ロードランニングコミッション・リーダー）
1号車解説：渡辺康幸（早稲田大OB／住友電工陸上競技部監督）
ゲスト：
三浦 龍司 （順天堂大OB・SUBARU 陸上競技部)
97回 1区（区間10位）
98回 2区（区間11位）
99回 2区（区間12位）
100回 1区（区間10位）
鈴木芽吹（駒澤大OB・トヨタ自動車 陸上長距離部)
97回 5区（区間4位）
98回 8区（区間18位）
99回 4区（区間3位）
100回 2区（区間2位）
吉居大和（中央大OB・トヨタ自動車 陸上長距離部)
97回 3区（区間15位）
98回 1区（区間1位）
99回 2区（区間1位）
100回 2区（区間15位）
■1月3日：復路 解説・ゲスト
放送センター解説：大後栄治（日体大OB／前神奈川大学監督／一般社団法人関東学生陸上競技連盟 副会長）
1号車解説：渡辺康幸 （早稲田大OB／住友電工陸上競技部監督）
ゲスト：
葛西潤（創価大OB・旭化成 陸上部）
96回 6区（区間16位）
97回 3区（区間3位）
98回 1区（区間15位）
99回 7区（区間1位）
佐藤一世（青山学院大OB・SGホールディングス 陸上競技部）
97回 4区（区間4位）
98回 8区（区間2位）
99回 7区（区間7位）
100回 4区（区間1位）
伊地知賢造（國學院大OB・ヤクルト 陸上競技部）
97回 8区（区間9位）
98回 2区（区間12位）
99回 5区（区間7位）
100回 1区（区間17位）
■中継アナウンサー
放送センター：蛯原哲
1号車：平川健太郎
2号車：山本健太
3号車：梅澤廉
バイク：平松修造
鶴見中継所：伊藤大海
戸塚中継所：北脇太基
平塚中継所：杉野真実
小田原中継所：大町怜央
小涌園：杉原凛
往路フィニッシュ／復路スタート／復路フィニッシュ：中野謙吾
沿道リポート：石川みなみ
往路優勝インタビュー：佐藤梨那
総合優勝インタビュー：菅谷大介
往路直前番組：町田浩徳・弘竜太郎
復路直前番組：町田浩徳・弘竜太郎
「続報！箱根駅伝」：辻岡義堂・佐藤梨那
※敬称略