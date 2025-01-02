【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、ニセコ町、真狩村などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前4時58分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、奈井江町、栗山町、月形町、浦臼町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、ニセコ町、真狩村などに発表（雪崩注意報）
石狩地方では、風雪に注意してください。石狩、空知地方では、大雪に注意してください。石狩、空知、後志地方では、なだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■夕張市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■岩見沢市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■美唄市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■江別市
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■三笠市
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■千歳市
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■恵庭市
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■北広島市
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■石狩市
□なだれ注意報
3日にかけて警戒
■当別町
□なだれ注意報
3日にかけて警戒
■ニセコ町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■真狩村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■留寿都村
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■喜茂別町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■京極町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■倶知安町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■積丹町
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■古平町
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■仁木町
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■余市町
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■赤井川村
□なだれ注意報
2日にかけて警戒
■奈井江町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■栗山町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■月形町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒
■浦臼町
□なだれ注意報【発表】
3日にかけて警戒