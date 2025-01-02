ブレントフォードvsアーセナル スタメン発表
[1.1 プレミアリーグ第19節](Gtech Community Stadium)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 21 J. Meghoma
DF 36 キム・ジス
DF 43 B. Arthur
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 32 パリス マゴマ
MF 42 T. Yogane
監督
トーマス・フランク
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 M. Lewis-Skelly
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 21 J. Meghoma
DF 36 キム・ジス
DF 43 B. Arthur
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 32 パリス マゴマ
MF 42 T. Yogane
監督
トーマス・フランク
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 53 イーサン・ヌワネリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
MF 49 M. Lewis-Skelly
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります