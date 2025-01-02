[1.1 プレミアリーグ第19節](Gtech Community Stadium)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 30 マッツ・ルアスレウ

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 11 ヨアン・ウィサ

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 21 J. Meghoma

DF 36 キム・ジス

DF 43 B. Arthur

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 32 パリス マゴマ

MF 42 T. Yogane

監督

トーマス・フランク

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 53 イーサン・ヌワネリ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

MF 49 M. Lewis-Skelly

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 46 I. Kabia

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります