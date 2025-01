オークランドFCのDF 酒井宏樹 が1日、Aリーグ(オーストラリア)第11節のメルボルン・ビクトリー戦にフル出場した。後半アディショナルタイムにカウンターのピンチを切り抜けるスライディングタックルを決め、0-0の引き分けに持ち込んだ。酒井は元日のリーグ戦に出場するとスコアレスで迎えた後半45+2分、スルーパスに反応した相手FWジン・リースがGKと1対1になりかけたところを並走してスライディング。ファウルの場合は決定的な得点機会の阻止で一発退場になる状況だったが、クリーンにボールを刈り取って冷静に対応した。

92nd minute. Scores locked at 0-0. Last man in defence. This tackle was defensive from Hiroki Sakai @fc_auckland’s captain is simply a cut above pic.twitter.com/KPfhUJzxwb