旅行先での思い出を記録したり、Vlogを撮影したりするのにピッタリなDJIのポケットジンバルカメラが「Osmo Pocket 3」です。コンパクトなサイズながら、最大4K/120fpsの動画を撮影可能で、2インチの回転式タッチスクリーンを回転させることで、縦向き撮影と横向き撮影を柔軟に切り替えることができるというジンバルカメラの実力を確かめるべく、まずは写真を撮りまくってみました。

Osmo Pocket 3 - その瞬間、ストーリーが動き出す - DJIhttps://www.dji.com/jp/osmo-pocket-3◆フォトレビュー「Osmo Pocket 3」は単体でも購入できますが、バッテリーハンドル、ミニ三脚、キャリーバッグ、DJI Mic 2のトランスミッターなどがセットになったクリエイターコンボの方が圧倒的にお得。というわけで、今回はクリエイターコンボの中身をチェックしてみます。内容物はキャリーバッグ、クイックスターターガイドなどの各種書類、Osmo Pocket 3用の保護ケース、ミニ三脚。キャリーバッグを縦146.6mm×幅70.6mmのiPhone 15 Proと比べるとこんな感じ。横幅が15cm、縦と高さがどちらも8cmくらいのサイズ感です。キャリーバッグの中には複数のポケットが用意されており、Osmo Pocket 3本体や各種アクセサリーを収納できるようになっています。キャリーバッグの中に入っているのは、左からOsmo Pocket 3本体、上段左からDJI Mic 2トランスミッター×1、バッテリーハンドル、ハンドル、下段左からウインドスクリーン、ストラップ、USB-Cケーブル、DJI Mic 2クリップマグネット、広角レンズです。これがOsmo Pocket 3。グリップの一番上に開いている穴はマイク。片手でしっかりグリップできるポケットサイズのジンバルカメラです。サイズは長さ139.7mm×幅42.2mm×高さ33.5mmで、重量は179g。iPhone 15 Proと並べてみるとこんな感じ。カメラは前モデルのDJI Pocket 2が1/1.7インチCMOSを搭載していましたが、Osmo Pocket 3では1インチCMOSセンサーに進化しています。標準レンズの焦点距離は35mm判換算で20mm、絞りはf/2.0、フォーカス範囲は「0.2メートル〜∞」。ジンバルの操作可能範囲はパンが「−235度〜58度」、チルトが「−120度〜70度」、ロールが「−45度〜45度」です。背面はこんな感じ。保護シートが貼られているのでペロリとはがします。スクリーンを回転させると電源がオンになりました。スクリーンはタッチ操作に対応しており、サイズは2.0インチ、解像度は314×556ピクセル、最大輝度は700ニトです。スクリーン下部には5Dジョイスティックとシャッター/録画ボタンが配置されています。5Dジョイスティックはメニューの操作などには使用できず、ジンバルの操作(カメラの向きを上下左右に動かすことが可能)とズームイン・ズームアウトの操作にのみ使用します。天面には特に何もなし。底面には充電用のUSB-Cポート。左側面のグリップ上部にわかりづらいですが小さな穴が開いており、これもマイクです。右側面にはロゴが配置されており、ロゴの隣にマイクがあります。さらに右側面の底部にはmicroSDカードスロットもあります。なお、対応microSDの最大容量は512GB。DJI公式が推奨するmicroSDカードは以下の通り。・SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 UHS-I スピードクラス3・Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I スピードクラス3・Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I スピードクラス3・Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II スピードクラス3・Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II スピードクラス3・Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II スピードクラス3・Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)・Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)保護ケースはOsmo Pocket 3単体で購入しても付属するアクセサリーです。Osmo Pocket 3につけるとこんな感じ。タッチスクリーンを内側にすることで衝撃から保護してくれます。左がバッテリーハンドルで、右がハンドル。ハンドルはOsmo Pocket 3単体で購入しても付属しますが、外付けバッテリーとしても機能するバッテリーハンドルはクリエイターコンボでないと付属してこないアクセサリーです。どちらもOsmo Pocket 3の底部にあるUSB-Cポートに挿して使います。取り外す際は背面にあるリリースボタンを押し込みながら引っこ抜けばOK。バッテリーハンドルの方は、このリリースボタンの下にステータスLEDがあり、バッテリー残量を知らせてくれます。LEDが赤色に3秒間点灯してから消灯した場合はバッテリー残量が0〜19%、黄色に3秒間点灯してから消灯した場合は20〜49%、緑色に3秒間点灯してから消灯した場合は50〜100%、緑色点滅した場合は充電中です。LEDの点灯パターンを覚えなくても、バッテリーハンドルをOsmo Pocket 3に装着した状態でバッテリー残量を確認すれば、バッテリーハンドルのバッテリー残量も以下のように表示してくれます。ハンドルとバッテリーハンドルはどちらも底部に1/4インチねじ穴があります。ここに付属のミニ三脚を取り付けることで、以下のようにOsmo Pocket 3を固定して撮影することも可能。なお、三脚なしでもOsmo Pocket 3は自立可能ですが、底部の面積が狭いため不安定で簡単に倒れてしまうので、立てて使いたい場合は三脚を利用するのがベター。クリエイターコンボについてくるDJI Mic 2トランスミッター。これはGIGAZINEで以前にレビューしたワイヤレスマイクDJI Mic 2のトランスミッターです。DJI Mic 2がどんなワイヤレスマイクになっているのかや、実際にカメラやスマートフォンにつないで使用してみたレビュー記事が以下から読めます。DJI Mic 2のクリアな音質を実感できる動画もアップしているのでチェックしてみてください。ケースから出せばすぐに録音できるオールイン型ワイヤレスマイク「DJI Mic 2」外観レビュー - GIGAZINEワイヤレスマイク「DJI Mic 2」をカメラにつないで使ってみたよレビュー、32-bitフロート録音&スマートノイズキャンセリングで誰でも簡単にクリアな録音が可能 - GIGAZINEクリエイターコンボに付属している広角レンズがコレ。サイズは幅23.25mm×縦17.2mm×薄さ6.7mmで、重量は3.82g。背面はこんな感じで、レンズの両脇に磁石が配置されています。側面には「0.75×15mm」という表記。使い方は簡単で、磁石の配置されている面をOsmo Pocket 3のカメラ側に向けて近づけるだけ。一定距離まで近づくと広角レンズが磁石で固定されます。広角レンズを使用すると、視野角は108度、焦点距離は15mm相当になります。なお、広角レンズは保護ケースの以下の位置に収納することも可能です。上記のアクセサリーをキャリーバッグに収納した際の重量は488gでした。ただし、保護ケースのみキャリーバッグには入らなかったため含めていません。