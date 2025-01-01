サバシスターの新曲、「ハッピーなんて」のミュージックビデオが公開された。

◆「ハッピーなんて」MV

2025年元日にサプライズ配信された同曲は、毎年新春恒例のau“三太郎”シリーズのお正月新CM「みんなでハピろー！」篇のために書き下ろされた新曲。楽曲同様にポジティブなムードの中、様々なギミックが存分に詰め込まれた映像は必見。これまでのサバシスターのミュージックビデオともまた違う世界観の映像で、より楽曲を楽しめる内容となっている。

さらに、新たなツアーとなる＜Love letter tour＞の開催も発表された。全9公演のゲストバンドに、ストレイテナー、サンボマスター、cinema staff、KOTORI、FOMARE、キュウソネコカミ、Galileo Galilei、小山田壮平Bandとサバシスターが敬愛する錚々たるバンドを迎えてのツアーとなる。

先日、行ったことのないライブハウスを巡るコンセプトツアーとなる＜サバチャン クエスト ツアー＞を2月に開催することを発表したばかりだが、今回発表されたツアーと併せて2〜4月にかけて全国を駆け巡る。



＜Love letter tour＞

3月15日(土) 名古屋DIAMOND HALL
ゲスト：ストレイテナー

3月20日(木・祝) なんばHatch
ゲスト：サンボマスター

3月22日(土) 福岡 DRUM LOGOS
ゲスト：cinema staff

3月23日(日）広島 CLUB QUATTRO
ゲスト：KOTORI

3月28日(金) 新潟 LOTS
ゲスト：FOMARE

3月29日(土) 仙台 GIGS
ゲスト：キュウソネコカミ

4月5日(土) 札幌 PENNY LANE24
ゲスト：Galileo Galilei

4月6日(日）帯広 MEGA STONE
ゲスト：Galileo Galilei

4月12日(土) 東京 Zepp Haneda
ゲスト：小山田壮平Band

チケット：4,500円（税込 ドリンク代別）

オフィシャル先行
https://w.pia.jp/t/sabasister-llt/
受付期間：1/5(日) 20:00〜1/13(月) 23:59

配信シングル「ハッピーなんて」

リリース日：2025年1月1日(水)
▷ストリーミングサービスはこちら
https://sabasister.lnk.to/HappyNante

■au三太郎スペシャルサイト
https://www.au.com/pr/cm/3taro/

■au三太郎「みんなでハピろー！」篇特設ページ
https://www.au.com/pr/cm/music/　

■au YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

＜サバチャン クエスト ツアー＞

2025年
2月17日(月) 山口・周南 RISING HALL
開場/開演：18:00/19:00

2月19日(水）長崎 DRUM Be-7
開場/開演：18:00/19:00

2月21日(金) 宮崎 LAZARUS
開場/開演：18:00/18:30

2月22日(土）熊本 B.9 V2
開場/開演：18:00/18:30

全公演ゲストバンド後日発表
チケット：4,300円（スタンディング　税込）

オフィシャル1次先行
https://w.pia.jp/t/sabasister-quest/
受付期間：12/17(火) 20:00〜12/23(月) 23:59

＜サバシスター presents サバフェス vol.3＞

開催日：2025年4月20日(日)
会場：ムラサキパーク立川立飛&TACHIHI BEACH

最速オフィシャル先行
URL：https://w.pia.jp/t/sabafes3
受付期間：12/13(金) 20:00〜12/18(水) 23:59

関連リンク

◆サバシスター オフィシャルサイト
◆サバシスター オフィシャルInstagram
◆サバシスター オフィシャルX
◆サバシスター オフィシャルTikTok
◆サバシスター オフィシャルYouTubeチャンネル