サバシスター、新曲「ハッピーなんて」MV公開。ストレイテナーらを迎える新ツアーも開催発表
サバシスターの新曲、「ハッピーなんて」のミュージックビデオが公開された。
◆「ハッピーなんて」MV
2025年元日にサプライズ配信された同曲は、毎年新春恒例のau“三太郎”シリーズのお正月新CM「みんなでハピろー！」篇のために書き下ろされた新曲。楽曲同様にポジティブなムードの中、様々なギミックが存分に詰め込まれた映像は必見。これまでのサバシスターのミュージックビデオともまた違う世界観の映像で、より楽曲を楽しめる内容となっている。
先日、行ったことのないライブハウスを巡るコンセプトツアーとなる＜サバチャン クエスト ツアー＞を2月に開催することを発表したばかりだが、今回発表されたツアーと併せて2〜4月にかけて全国を駆け巡る。
＜Love letter tour＞
ゲスト：ストレイテナー
3月20日(木・祝) なんばHatch
ゲスト：サンボマスター
3月22日(土) 福岡 DRUM LOGOS
ゲスト：cinema staff
3月23日(日）広島 CLUB QUATTRO
ゲスト：KOTORI
3月28日(金) 新潟 LOTS
ゲスト：FOMARE
3月29日(土) 仙台 GIGS
ゲスト：キュウソネコカミ
4月5日(土) 札幌 PENNY LANE24
ゲスト：Galileo Galilei
4月6日(日）帯広 MEGA STONE
ゲスト：Galileo Galilei
4月12日(土) 東京 Zepp Haneda
ゲスト：小山田壮平Band
チケット：4,500円（税込 ドリンク代別）
オフィシャル先行
https://w.pia.jp/t/sabasister-llt/
受付期間：1/5(日) 20:00〜1/13(月) 23:59
配信シングル「ハッピーなんて」
▷ストリーミングサービスはこちら
https://sabasister.lnk.to/HappyNante
■au三太郎スペシャルサイト
https://www.au.com/pr/cm/3taro/
■au三太郎「みんなでハピろー！」篇特設ページ
https://www.au.com/pr/cm/music/
■au YouTube公式チャンネル
https://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial
＜サバチャン クエスト ツアー＞
2月17日(月) 山口・周南 RISING HALL
開場/開演：18:00/19:00
2月19日(水）長崎 DRUM Be-7
開場/開演：18:00/19:00
2月21日(金) 宮崎 LAZARUS
開場/開演：18:00/18:30
2月22日(土）熊本 B.9 V2
開場/開演：18:00/18:30
全公演ゲストバンド後日発表
チケット：4,300円（スタンディング 税込）
オフィシャル1次先行
https://w.pia.jp/t/sabasister-quest/
受付期間：12/17(火) 20:00〜12/23(月) 23:59
＜サバシスター presents サバフェス vol.3＞
会場：ムラサキパーク立川立飛&TACHIHI BEACH
最速オフィシャル先行
URL：https://w.pia.jp/t/sabafes3
受付期間：12/13(金) 20:00〜12/18(水) 23:59
関連リンク
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