MAN WITH A MISSIONがバンド結成15周年となる2025年、新年に新ビジュアルを公開した。最新ビジュアルは米国アリゾナのグランドキャニオンさながらの赤茶色の岩肌に、5匹の狼たちが掘り出された大迫力の顔面岩。昨年末12月29日には出演した<COUNTDOWN JAPAN 24/25>のステージ上でジャン・ケン・ジョニーから新譜発表の予告が行われており、パフォーマンスを終えた後に未発表楽曲が突如流されるというサプライズもあったので、続報に期待したい。

デジタル企画「Tales of Purefly “Story Movie”」

視聴期間:2024年12月24日(火)00:00〜2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。



視聴チケット

デジタルブック(日本語版)配信チケット ¥2,000(税込)

デジタルブック(英語版)配信チケット ¥2,000(税込)

視聴のみ配信チケット ¥1,000(税込)

視聴期間:2024年12月24日(火)00:00〜2025年3月20日(木)23:59【国内】https://stagecrowd.live/MWAM10th/【海外】https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/※日本国内からはアクセスできません。視聴チケットデジタルブック(日本語版)配信チケット ¥2,000(税込)デジタルブック(英語版)配信チケット ¥2,000(税込)視聴のみ配信チケット ¥1,000(税込)

<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100



2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:15:30/START:17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:14:30/START:16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN:16:00/START:17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700



2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN:16:00/START:17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424



2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:15:30/START:17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:14:30/START:16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:15:00/START:16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN:16:00/START:17:00

[問] デューク高松 087-822-2520



・ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

2025年2月1日(土) 宮城セキスイハイム スーパーアリーナOPEN:16:00/START:17:00[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info2025年2月22日(土) 新潟朱鷺メッセOPEN:16:00/START:17:00[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-51002025年3月1日(土) 愛知愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)OPEN:15:30/START:17:00[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-91002025年3月2日(日) 愛知愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)OPEN:14:30/START:16:00[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-91002025年3月8日(土) 北海道北海道立総合体育センター 北海きたえーるOPEN:16:00/START:17:00[問] マウントアライブ 050-3504-87002025年3月15日(土) 福岡マリンメッセ福岡 A館OPEN:16:00/START:17:00[問]キョードー西日本 0570-09-24242025年3月22日(土) 神奈川神奈川・Kアリーナ横浜OPEN:15:30/START:17:00[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-66692025年3月23日(日) 神奈川神奈川・Kアリーナ横浜OPEN:14:30/START:16:00[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-66692025年4月12日(土) 兵庫ジーライオンアリーナ神戸OPEN:16:00/START:17:00[問] キョードーインフォメーション 0570-200-8882025年4月13日(日) 兵庫ジーライオンアリーナ神戸OPEN:15:00/START:16:00[問] キョードーインフォメーション 0570-200-8882025年4月19日(土) 香川あなぶきアリーナ香川OPEN:16:00/START:17:00[問] デューク高松 087-822-2520・ツアーセットリスト投票企画特設サイトhttps://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

2月からはアリーナツアー<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>の開催が決定。バンドの15周年にちなみ、セットリストの15曲をファン投票で決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT 〜ALL STAR MY BEST SONGS〜」が行われるアリーナツアーとなっており、宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演が行われる。