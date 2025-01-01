MAN WITH A MISSION、バンド結成15周年。新ビジュアル公開
MAN WITH A MISSIONがバンド結成15周年となる2025年、新年に新ビジュアルを公開した。
最新ビジュアルは米国アリゾナのグランドキャニオンさながらの赤茶色の岩肌に、5匹の狼たちが掘り出された大迫力の顔面岩。昨年末12月29日には出演した＜COUNTDOWN JAPAN 24/25＞のステージ上でジャン・ケン・ジョニーから新譜発表の予告が行われており、パフォーマンスを終えた後に未発表楽曲が突如流されるというサプライズもあったので、続報に期待したい。
デジタル企画「Tales of Purefly “Story Movie”」
【国内】
https://stagecrowd.live/MWAM10th/
【海外】
https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/
※日本国内からはアクセスできません。
視聴チケット
デジタルブック（日本語版）配信チケット ￥2,000（税込）
デジタルブック（英語版）配信チケット ￥2,000（税込）
視聴のみ配信チケット ￥1,000（税込）
＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞
セキスイハイム スーパーアリーナ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年2月22日(土) 新潟
朱鷺メッセ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
2025年3月1日(土) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：15:30／START：17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月2日(日) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：14:30／START：16:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月8日(土) 北海道
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
OPEN：16:00／START：17:00
[問] マウントアライブ 050-3504-8700
2025年3月15日(土) 福岡
マリンメッセ福岡 A館
OPEN：16:00／START：17:00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
2025年3月22日(土) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：15:30／START：17:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年3月23日(日) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：14:30／START：16:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年4月12日(土) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月13日(日) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：15:00／START：16:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月19日(土) 香川
あなぶきアリーナ香川
OPEN：16:00／START：17:00
[問] デューク高松 087-822-2520
・ツアーセットリスト投票企画特設サイト
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルサイト