HIKAKIN & SEIKINがルフィと『ONE PIECE』OP主題歌「ウィーゴー！」を熱唱！スペシャルコラボMVも公開
■「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」OP主題歌が「ウィーゴー！～HIKAKIN ＆ SEIKIN with モンキー・Ｄ・ルフィ ver.～」に決定！
TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』 魚人島編」（毎週日曜あさ9時30分～ フジテレビ他）の2025年1月期からのオープニング主題歌が、人気動画クリエイターHIKAKIN & SEIKINのふたりと、ルフィによる「ウィーゴー！～HIKAKIN & SEIKIN with モンキー・D・ルフィ ver.～」になることが決定した。
2020年にリリースされた『ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM』で「ウィーアー！」を歌ったふたりが、ルフィをゲストに迎えさらにパワーアップ。
さらに1月5日からのTV放送に先駆けて、HikakinTVにてスペシャルMV、SeikinTVではOAとは別Verの「ウィーゴー！」を使用したMVが公開された。
アニメ放送後の1月6日0時より各種音楽配信もスタート。ますます盛り上がる「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」に注目だ。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
※メイン写真は『HikakinTV』MV
リリース情報
2025.01.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ウィーゴー！～HIKAKIN & SEIKIN with モンキー・D・ルフィ ver.～」
『ONE PIECE』公式サイト
https://one-piece.com/