HIKAKIN & SEIKINがルフィと『ONE PIECE』OP主題歌「ウィーゴー！」を熱唱！スペシャルコラボMVも公開

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■「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」OP主題歌が「ウィーゴー！～HIKAKIN ＆ SEIKIN with モンキー・Ｄ・ルフィ ver.～」に決定！

TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』 魚人島編」（毎週日曜あさ9時30分～ フジテレビ他）の2025年1月期からのオープニング主題歌が、人気動画クリエイターHIKAKIN & SEIKINのふたりと、ルフィによる「ウィーゴー！～HIKAKIN & SEIKIN with モンキー・D・ルフィ ver.～」になることが決定した。

2020年にリリースされた『ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM』で「ウィーアー！」を歌ったふたりが、ルフィをゲストに迎えさらにパワーアップ。

さらに1月5日からのTV放送に先駆けて、HikakinTVにてスペシャルMV、SeikinTVではOAとは別Verの「ウィーゴー！」を使用したMVが公開された。

アニメ放送後の1月6日0時より各種音楽配信もスタート。ますます盛り上がる「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」に注目だ。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※メイン写真は『HikakinTV』MV

リリース情報

2025.01.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ウィーゴー！～HIKAKIN & SEIKIN with モンキー・D・ルフィ ver.～」

『ONE PIECE』公式サイト

https://one-piece.com/