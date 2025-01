MAN WITH A MISSION、バンド結成15周年の新ビジュアルは大迫力の“顔面岩”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『COUNTDOWN JAPAN 24/25』のステージ上で、ジャン・ケン・ジョニーが新譜発表を予告!

MAN WITH A MISSIONがバンド結成15周年となる2025年の新年、新ビジュアルを公開した。

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンドであるMAN WITH A MISSIONは、2010年に突如音楽シーンに登場。以降、数々のライブ会場を埋め、ライブの快進撃はとどまることを知らない。さらに、多数のテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当し、幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。

そんな彼らの最新ビジュアルは米国アリゾナのグランドキャニオンさながらの赤茶色の岩肌に、5匹の狼たちが掘り出された大迫力の顔面岩。表情豊かな5人の面構えを楽しもう。

2024年12月29日に出演した『COUNTDOWN JAPAN 24/25』のステージ上で、ジャン・ケン・ジョニーが新譜発表を予告。パフォーマンスを終えたあとに未発表楽曲が突如流されるというサプライズもあった。こちらは続報に期待しよう。

2月からアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』の開催も決定。バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票でセットリストを決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」が行われるアリーナツアーとなっており、宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演を行う。

リリース情報

2024.12.25 ON SALE

ALBUM『Tales of Purefly Complete Box』

※完全受注生産限定盤



ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/