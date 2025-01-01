¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¹¬¤»¤ÊÎø¤¬Æ´¤ì¡£¤À¤¬23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë²¦»ÒÍÍ¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡¿¤ª¤È¤®ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤è¤¦¡
¡Ø¤ª¤È¤®ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡ÊÍÕ¿¹¥è¥¦/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì´ÀîÎë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÆ´¤ì¤¿À¤³¦¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êËÜ²°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÄ¹¿È¤ÎÃËÀ¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ä? Âè4²ó¥ª¡¼¥ëKADOKAWA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Æ¥¹¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ ½÷À¸þ¤±ºîÉÊÉôÌç¡ÚÉôÌç¶â¾Þ¡Û¼õ¾Þºî¡Ø¤ª¤È¤®ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£