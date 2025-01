2025年1月15日に結成10周年を記念した5hアルバム『D.X』(読み:デラックス)のリリースを控えているDOBERMAN INFINITY。2024年12月31日には、今年で3年目となったカウントダウンライブ<DOBERMAN INFINITY COUNTDOWN LIVE 2024 ▷ 2025>を大阪のなんばHatchにて開催。その会場にて、今年5月よりアルバム「D.X」を引っ提げた、10周年イヤーのラストを飾るホールツアーの開催を発表した。

5th Album『D.X』



2025年1月15日(水) 発売◾️10周年プレミアム盤【CD+Blu-ray】XNLD-10229/B \13,200 (税抜\12,000)・DOBERMAN INFINITY × Brokker ZERO DOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX "THE REVIVAL"コラボフィギュア5体セット・プレミアムBOX+トールケース+スリーブケース(紙)仕様・ブックレット24P付・ランダム封入特典A賞:ご希望メンバー1名からのビデオ電話招待券 (各メンバー30名様 最大150名様)B賞:世界に一枚だけのフォトカード (各メンバー50枚 最大250枚)C賞:D.Xステッカーシート・We are D.I OFFICIAL CD/DVD SHOP限定応募抽選特典プレミアムイベント”ドーベルとブランチ”へご招待詳細:https://ldhrecords.jp/?p=13570◾️初回生産限定盤【CD+DVD】XNLD-10230/B \6,600 (税抜\6,000)・トールケース+スリーブケース(紙)仕様・ブックレット24P付◾️通常盤【CD】XNLD-10231 \3,300 (税抜\3,000)・ブックレット20P付【収録内容】CD ※全形態共通1.Introduction2.1st SONG3.Scream4.Take A Ticket5.The other story6.OH YEAH!!7.踊れピエロ8.No.19.100%10.マンマミーア!11.ラストフォーエバー12.You’re the Reason13.アンセムDVD・10周年プレミアム盤『DOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX ”THE REVIVAL”』@2024/7/31(水) 昭和女子大学 人見記念講堂(1st SONG/5IVE/2020/OFF ROAD/SO RICH/Gatti/SO WHAT/GET UP AND DANCE/INFINITY ZOO/MON5TERS/Updating Life/6 -Six-/Citylights/DESTINY - S.O.L - feat. SWAY, KAZUKI/CLUB D.I/Put Your Kicks Up/SUPER BALL/Lookin' for/FLAMMABLE/夏化粧/ずっと/OH YEAH!!/konomama/踊れピエロ/We are the one/マンマミーア!)・特典映像『DOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX ”THE REVIVAL”』@2024/6/23(日) よこすか芸術劇場(INFINITY/NEO STREET/ICEBOX/二人だけの地図/Finally I.../Vanilla)・初回生産限定盤『DOBERMAN INFINITY LIVE 2024 ThanX ”THE REVIVAL”』@2024/7/31(水) 昭和女子大学 人見記念講堂※10周年プレミアム盤と同じ内容になります【ストア別特典】LDHオフィシャルSHOP応募抽選特典:DOBERMAN INFINITY 10th ANNIVERSARY ThanX "D6感謝祭" 終演後のミニ打上げにご招待 (詳細はこちら:https://ldhrecords.jp/?p=13568)先着購入者特典:オリジナルチャームTOWER RECORDS:コンパクトミラー楽天ブックス:A4ポスター (楽天ブックス限定デザイン)Amazon.co.jp:メガジャケットその他一般店:ポストカード【ご予約はこちら】https://ldh.lnk.to/DX_pkg