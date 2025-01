【RMZ-007 トリニティライガー】近日予約開始

タカラトミーは、ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK(ティースパーク)」より「RMZ-007 トリニティライガー」を近日予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は1/100スケールアクションプラキット「REALIZE MODEL(リアライズモデル)」シリーズより立体化され、「ゾイド」シリーズ第7弾となる。

「トリニティライガー」はゲーム「ゾイドサーガ」の主役機であり、赤いカラーリングに特徴的な鬣パーツを備えたライオン型ゾイドとなっている。

ZOIDS REALIZE MODEL SERIES

RMZ-007 トリニティライガー



近日予約開始予定

━━━━━━━━━━━━━━━#ゾイド#ZOIDS#トリニティライガー#TRINITYLIGER pic.twitter.com/pwkLKWhjeU