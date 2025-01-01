¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯½÷Í¥áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¡¡Ãæ3¤«¤é¹â3¤Î»þ´ÖÄÉ¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¼Ì¿¿½¸¡¡¿åÃå»Ñ¤Ç½é³¤³°¤âËþµÊ
½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢»£±Æ¡§²°»³ÏÂ¼ù¡¢ÀÇ¹þ3520±ß¡¢A4È½128¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬2025Ç¯3·î4Æü¡¢¾®³Ø´Û¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Ê»¤»¤Æ¥«¥Ã¥È4Ëç¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó
¿ô¡¹¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦CM¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëáÄ¿¿¤µ¤ó¡£¼Ì¿¿½¸¤ÏÃæ3¤«¤é¹â3¤Þ¤ÇËèÇ¯Äê´üÅª¤Ë»£¤êÎ¯¤á¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ãæ3¤ÎÅß¤Ë²Æì¤Ç»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼«¿È¤Î¶¶ø¤Ë¤â½Å¤Í¾åµþÁ°¤ËÃÏ¸µ¤òºÇ¸å¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤ä¡¢ËÜÅö¤ËÍ·¤ó¤À¾ì½ê¡¢ËÜÅö¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ë¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â1¤ÎÅß¤Ï·õÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡£¹â2¤ÎÅß¤ÏÎÓ´Ö³Ø¹»¤ÇË¬¤ì¤¿Ä¹Ìî¤Ç¤ÏËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤È¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ÎÀã·Ê¿§¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¡¢¹â3¤ÎÅß¤ÏÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ÂæÏÑÆîÉô¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢Ìë»Ô¤ËÃã·Ý´Û¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤¤ò¿åÃå¤Ç¶î¤±²ó¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤éËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¡¢Â´¶ÈÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¼°¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤Î¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¤ê¤ÈËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Þ¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤ÎµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î»ä¤«¤é¡¢¾¯¤·°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤È¤¦¤Þ¡¦¤¢¤ß¡¡2006Ç¯11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹160Ñ¡£2021Ç¯7·îCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯1·î¡ÖºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î14ÂåÌÜCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£12·î±Ç²è¡Ö¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡¡1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯ÆüÍË·à¾ì¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ÁÉã¤È»ä¤Î¥¢¥Ñ¥Ã¥·¥ª¥Ê¡¼¥È¡Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢NHK¡Ö¥±¤ÎÆü¤Î¥±¥±¥±¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉËèÇ¯ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯2·î¤ËNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡×¡¢Netflix±Ç²è¡ÖDemon City µ´¥´¥í¥·¡×¡¢4·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡×¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡£