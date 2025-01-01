¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¡Ä¾åÌî¼ùÎ¤¡¢À²¤ìÃå¤Çà¿Æ»Òá3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Þ¥Þ¤È»ÐËå²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í♡¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤¬àÌ¼¤¿¤Áá¤È±ð¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÌî¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö´Æ»¡°å Ä«´é2025 ¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢3ÆüÊüÁ÷)¤ÇÌ¼¤ò±é¤¸¤ë»ÒÌòŽ¥±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ(¾åÌî¼ùÎ¤¤µ¤ó )¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤Î Î¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæÂ¼ÀéºÐ¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤♡¤·¤¢¤ï¤»¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÃåÊª¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£à¥Þ¥Þá¤Î¾åÌî¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤Îà¿Æ»Ò¼Ì¿¿á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄ«´é¥Þ¥Þ¤È»ÐËå²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÃåÊª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í♡¡×¡Ö¤ª¡¼¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤°¤ß¤Á¤ã¤ó´Ñ¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£