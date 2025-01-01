¡ÖËÉºÒ¥»¥Ã¥È¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤ÎºÒ³²ÂÐºö¡ª ËÉºÒ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷¡¢¹ë±«¡¢¹¿¿å¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿2024Ç¯¡£¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤â¤¦ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¡£
Ì¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ËÉºÒ¼ýÇ¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇËÉºÒ¶¦°é´ÉÍý»Î¡¢ËÉºÒ»Î¤Î¾¾±Ê¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤
²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð½½Ê¬¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡ÈÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬4³ä¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤«¤â¡£Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¡¢È÷¤¨¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¡¢Âç±«¤â¡ªÆüËÜ¤ÏºÒ³²¤Î´íµ¡¤À¤é¤±
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ä¼óÅÔÄ¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸´í¸±ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£ºÇ¶á¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤ä¹ë±«¤Ë¤è¤ë¹¿¿å¤Ç¤Î¿»¿åÈï³²¤âËèÇ¯µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬ËèÇ¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë²Æµ¨¤Ï¥²¥ê¥é¹ë±«¤â¤Û¤ÜËèÆü¤É¤³¤«¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÂÐºö¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤»þÂå¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
º£¸å¡¢ºÒ³²¤ÏÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¸½ºß¡¢ºÒ³²¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÒ³²¤ÎÉÝ¤µ¡£Áá¤á¤ËÃÎ¼±¤òÈ÷¤¨¡¢¥â¥Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ°Â¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ã2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿ºÒ³²¡ä
1·î¡§Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì
1·î1Æü¡¢16»þ10Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¤¿M7.6¡ÊºÇÂç¿ÌÅÙ7¡Ë¤ÎÆâÎ¦ÃÏ³ÌÆâÃÏ¿Ì¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Æü¤¬¸µÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¢¾Ê¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢°ì»þ¤ÏÈòÆñ½ê¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢º®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
7·î¡¦8·î¡§ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¹ë±«
Ãæ¹ñ¡¦ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥²¥ê¥éÍë±«¤¬Áý²Ã¡£ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÎÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¡¢Æ°¤¤ÎÃÙ¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ë¤è¤ë¶å½£¡Á´ØÅì¤ÎÂç±«¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤¬µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¡£
8·î¡§µÜºê¸©Æü¸þÆç¤ÇM6.1¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸
8·î8Æü¡¢Æü¸þÆç¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿M6.1¡ÊµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¤òµÏ¿¡Ë¤ÎÃÏ¿Ì¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤È¤Î´ØÏ¢¤«¤é¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¡ÈÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¡É¤¬È¯É½¤µ¤ìÃí°Õ´µ¯¤¬Â¥¤µ¤ì¤¿¡£
È÷¤¨¤ë¥â¥Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÉºÒ¥»¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë
ºÒ³²»þ¤Ï¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¼«ÂðÆâ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¤·¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¡£ÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ï²È¤ÎÃæ¤ÇÈïºÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãª¤ÏÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢²ÈÅÅ¤Ï°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Íî¤Á¤Æ³ä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¼¼Æâ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ°ÂÁ´ÂÐºö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¼«Âð¤¬´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ØËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡£È÷¤¨¤ë¥â¥Î¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈòÆñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¡£Äê´üÅª¤ËÃæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤«¤â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯ NBS1-40 1¿ÍÍÑ¡¡40ÅÀ
¼ÂÇä²Á³Ê¡§1Ëü4500±ßÁ°¸å
±«Å·¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥¿¡¼¥Ý¥ê¥óÀ¸ÃÏ¡Ü»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ºÎÍÑÂçÍÆÎÌ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËËÉºÒ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤éÊÝÂ¸¿©¡Ê°ìÆüÆó¿©3ÆüÊ¬¡Ë¤Þ¤Ç·×40ÅÀ¤ò¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËþÊ×¤Ê¤¯Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÁÎÌÌó6.2Ô¡£
LA¡¦PITA ËÉºÒ¥»¥Ã¥È SHELTER¥×¥ì¥ß¥¢¥à 2¿ÍÍÑ
¼ÂÇä²Á³Ê¡§2Ëü900±ß
Âç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÂçÍÆÎÌ¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¡¢É¬Í×½½Ê¬¤ÊËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¡£¥¢¥¤¥Æ¥àËè¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥Á¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡£¥»¥Ã¥È¼ÁÎÌÌó8.5Ô¡£
¡ãËÉºÒ¥»¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯
²áµî¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¶ãÌ£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¬¤ºÃæ¿È¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£ÉÔÂ¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
ÈòÆñ¾ì½ê¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë½Å¤µ¤«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë
°ìÈÌÅª¤ËÃËÀ¤Ê¤é15Ô¡¢½÷À¤Ê¤é10Ô¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¸Â³¦¡£ºÒ³²»þ¤Ï¿È·Ú¤µ¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¡¢µÍ¤á¹þ¤á¤ÐÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
ÈòÆñ»þ¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯
¸¼´Ø¶á¤¯¤Ê¤É¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¡£¤¿¤ÀºÒ³²»þ¤Ï¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤ËÈòÆñÍÑ½Ð¸ý¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¡£
¹¬¤¤¤Ë¤â²È¤ÏÌµ»ö¡ª¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Âð¤ÇºßÂðÈòÆñ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºßÂðÈòÆñ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï84.8¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÈòÆñ½ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÎÈ÷¤¨¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¡£ºßÂðÈòÆñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
¼«Âð¤Ç²á¤´¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¡¢¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ£ÃÇ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤á¤ÎÈ÷Ãß¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö°ûÍÑ¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÏºÇÄã¤Ç¤â1½µ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂ¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¢ªÇã¤¤Â¤¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ù¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÈ÷Ãß¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
ºßÂðÈòÆñ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
1 ºßÂðÈòÆñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦
ºßÂðÈòÆñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï²È²°¤Î°ÂÁ´À¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«ÂðÆâ¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¡¢²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤ä³ä¤ìÊª¤ÎÈô»¶¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î°ÜÆ°¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
2 ¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡ÊÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¡Ë¤ÎÂåÂØÉÊ¡¦È÷Ãß¤ÏºÇÄã£±½µ´Ö¤Ö¤ó³ÎÊÝ
Éüµì¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤«¤ÏÃÏ°è¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã°ì½µ´Ö¤Ö¤ó¤òÌÜ°Â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¡¢¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
3 ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÁØ³¬¤Î¿Í¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÈ÷Ãß¤¬É¬Í×
¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹âÁØ³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÊªÎ®¤¬Éüµì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¹âÁØ³¬¤Þ¤ÇÊª»ñ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈ÷Ãß¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ò¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡ª
¼«Âð¼þÊÕ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ²È¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë
¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¼þÊÕ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£
¡ÖÀî¤ÎÈÅÍô¤Ç¤Î¿»¿å¤äÄÅÇÈ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÈòÆñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¤ÂÐºö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤ÎÈ÷¤¨¡ÊÊÒÉÕ¤±¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¡¢È÷Ãß¡Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÅÝ¤ì¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢»à°ø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²È²°¤ÎÅÝ²õ¤ä²È¶ñ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë°µÇ÷»à¡¢¤µ¤é¤Ë»àË´¿äÄê»þ¹ï¤¬ÅöÆü¤Î¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÊÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Ï¸áÁ°5»þ46Ê¬¡Ë¡¢¤Û¤ÜÂ¨»à¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë²¿¤âÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡¦Íî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ø°ÂÁ´¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¡Ë
¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬µó¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
1 ¼«Âð¤ä¿¦¾ì¼þÊÕ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤Ç´í¸±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ÏÈòÆñ¾ì½ê¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£
2 ¥Ù¥Ã¥É¤Þ¤ï¤ê¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª
¿²¼¼¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¤éÄÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¥â¥Î¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤é²ø²æ¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¥â¥Î¤ÏÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£½¢¿²Ãæ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÉ¬¤ºÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÇÓ½ü¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
3 ²È¤ÎÃæ¤Ë¡Ö°ÂÁ´¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯
ÅÝ¤ì¤¿¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤ë¡¢ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤ä¤ê²á¤´¤»¤ë¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò²È¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤ÊÈòÆñ¤Ë¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
ËÉºÒ¼ýÇ¼ ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡§¾¾±Ê¤ê¤¨¤µ¤ó
ËÉºÒ¶¦°é´ÉÍý»Î¡¢ËÉºÒ»Î¡£»×¹Í¡¦¥â¥Î¡¦ËÉºÒ¤Î3¤Ä¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÀ°Íý¼ýÇ¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖGetNavi¡×2024·î11¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹