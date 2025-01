食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。餃子のスペシャリスト・塚田亮一さんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、餃子のスペシャリスト・塚田亮一さんにお答えいただきました。

教えてくれる人

塚田亮一

「餃子は完全食」のスローガンのもと、おいしい餃子を求めてどこまでも。首都圏はもとより、宇都宮や浜松、宮崎などの日本全国の餃子タウン、さらには世界中の餃子風料理を日々食べ歩く餃子のスペシャリスト。「マツコの知らない世界」などTVやラジオにも多数出演。番組で披露したオリジナルレシピの自作餃子も評判。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「MOMO Stand Tokyo」です

ネパール餃子「MOMO(モモ)」 写真:お店から

ネパールの餃子とも言われる「モモ」の専門店として2023年に広尾にオープン。ネパールの伝統的なモモの製法をベースとしながら、東京のスタイルを加えた創作モモが常時10種類以上提供されています。それぞれのモモとワインのペアリングも提案していて、これまでにないモモの楽しみ方に出会えるお店です。

ワインとのペアリングも楽しめる 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「ぎょうざ屋 たかく 神保町店」の「スタンダード餃子」616円です

「スタンダード餃子」6個入り616円 出典:kiyoとLeoさん

<店舗情報>◆MOMO Stand Tokyo住所 : 東京都渋谷区広尾5-18-8 1FTEL : 050-5600-8919

店主が、ITコンサルタントから餃子屋に転身したという異色の経歴のお店。皮は自家製、餡の具材もこだわりぬいた餃子はプレオープンから話題になり、2024年2月にグランドオープンすると各種メディアでも注目のお店になりました。

夏からしばらく休業していましたが、11月から再オープン。2025年のブレイクに期待しています。

外観 出典:ゆっきょしさん

<店舗情報>◆ぎょうざ屋 たかく 神保町店住所 : 東京都千代田区神田猿楽町1-3-2 内田ビル 1FTEL : 080-2000-7785

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:塚田亮一、食べログマガジン編集部

The post 餃子のスペシャリストが予想! 2025年はネパール×東京スタイルの「MOMO」がブレイク!? first appeared on 食べログマガジン.