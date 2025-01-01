FIFAが2025年国際審判員を発表!! 日本からは34人、新規登録は大橋侑祐主審ら6人
国際サッカー連盟(FIFA)は1日、公式サイトを通じて2025年の国際審判員リストを発表した。日本からは34人が登録されている。
今年から国際審判員に登録されたのは大橋侑祐主審、長谷川雅副審、道山悟至副審、曽根未宇副審、脇田栄太フットサル審判員、松田卓磨ビーチサッカー審判員の6人。木村博之主審、浜本祐介副審、熊谷幸剛副審、手代木直美副審、小林裕之フットサル審判員、佐藤誠ビーチサッカー審判員は国際審判員の登録から外れている。
以下、日本の国際審判員
☆=新たに登録された審判員
▼男子主審
荒木友輔
飯田淳平
大橋侑祐☆
笠原寛貴
高崎航地
谷本涼
長峯滉希
▼男子副審
淺田武士
梅田智起
聳城巧
武部陽介
西橋勲
長谷川雅☆
道山悟至☆
三原純
渡辺康太
▼女子主審
兼松春奈
小泉朝香
杉野杏紗
山下良美
▼女子副審
一木千広
曽根未宇☆
中本早紀
坊薗真琴
▼男子フットサル
池田幸弘
大矢翼
藤田武志
脇田栄太☆
▼女子フットサル
齋藤香菜
晝間久美
山本真理
▼ビーチサッカー
波多野祐一
浜辺篤伸
松田卓磨☆
今年から国際審判員に登録されたのは大橋侑祐主審、長谷川雅副審、道山悟至副審、曽根未宇副審、脇田栄太フットサル審判員、松田卓磨ビーチサッカー審判員の6人。木村博之主審、浜本祐介副審、熊谷幸剛副審、手代木直美副審、小林裕之フットサル審判員、佐藤誠ビーチサッカー審判員は国際審判員の登録から外れている。
☆=新たに登録された審判員
▼男子主審
荒木友輔
飯田淳平
大橋侑祐☆
笠原寛貴
高崎航地
谷本涼
長峯滉希
▼男子副審
淺田武士
梅田智起
聳城巧
武部陽介
西橋勲
長谷川雅☆
道山悟至☆
三原純
渡辺康太
▼女子主審
兼松春奈
小泉朝香
杉野杏紗
山下良美
▼女子副審
一木千広
曽根未宇☆
中本早紀
坊薗真琴
▼男子フットサル
池田幸弘
大矢翼
藤田武志
脇田栄太☆
▼女子フットサル
齋藤香菜
晝間久美
山本真理
▼ビーチサッカー
波多野祐一
浜辺篤伸
松田卓磨☆