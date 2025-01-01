　国際サッカー連盟(FIFA)は1日、公式サイトを通じて2025年の国際審判員リストを発表した。日本からは34人が登録されている。

　今年から国際審判員に登録されたのは大橋侑祐主審、長谷川雅副審、道山悟至副審、曽根未宇副審、脇田栄太フットサル審判員、松田卓磨ビーチサッカー審判員の6人。木村博之主審、浜本祐介副審、熊谷幸剛副審、手代木直美副審、小林裕之フットサル審判員、佐藤誠ビーチサッカー審判員は国際審判員の登録から外れている。

以下、日本の国際審判員

☆=新たに登録された審判員

▼男子主審

荒木友輔

飯田淳平

大橋侑祐☆

笠原寛貴

高崎航地

谷本涼

長峯滉希

▼男子副審

淺田武士

梅田智起

聳城巧

武部陽介

西橋勲

長谷川雅☆

道山悟至☆

三原純

渡辺康太

▼女子主審

兼松春奈

小泉朝香

杉野杏紗

山下良美

▼女子副審

一木千広

曽根未宇☆

中本早紀

坊薗真琴

▼男子フットサル

池田幸弘

大矢翼

藤田武志

脇田栄太☆

▼女子フットサル

齋藤香菜

晝間久美

山本真理

▼ビーチサッカー

波多野祐一

浜辺篤伸

松田卓磨☆