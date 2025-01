aikoが新年恒例のnew year movieをオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開し、新曲「シネマ」が1月17日に配信リリースされることが発表された。new year movie内では、新曲のリリース情報に加えてジャケ写も公開された。デニムのジャケットに赤いセーターを着たaikoが笑顔でピースをするポートレートが映し出され、新曲のタイトル同様、映画のワンシーンのような仕上がりだ。新曲の一部も聴くことができるので、「シネマ」がどのような楽曲になっているのか想像を膨らませながら続報を待ってほしい。

配信シングル「シネマ」



2025年1月17日リリース

配信URL: https://aiko.lnk.to/cinema

※1月17日(金)AM0:00まではApple Music「Pre-add」、Spotify「Pre-save」のみ

<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>

2025年

1月12日(日) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月13日(月・祝) 【宮城】SENDAI GIGS 16:30/17:30

1月17日(金) 【北海道】Zepp Sapporo 18:00/19:00

1月18日(土) 【北海道】Zepp Sapporo 16:30/17:30

1月24日(金) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00

1月25日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka 16:30/17:30

2月3日(月) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00 ※延期公演:2024年12月11日(水)分

2月4日(火) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00 ※延期公演:2024年12月12日(木)分

2月7日(金) 【新潟】NIIGATA LOTS 18:00/19:00

2月8日(土) 【新潟】NIIGATA LOTS 16:30/17:30

2月14日(金) 【愛知】Zepp Nagoya 17:30/18:30

2月15日(土) 【愛知】Zepp Nagoya 16:30/17:30

2月21日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

2月22日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

2月28日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月1日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

4月10日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00 ※延期公演:2024年12月5日(木)分



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)



7,500円(税込)

※公演日によって開場/開演時間が異なります。

※開場/開演時間は変更になる場合がございます。

※小学生以上チケット必要。未就学児は入場できません。

◆aiko オフィシャルサイト

new year movieは、2024年興行収入157億円で1位を獲得した劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌で、各ストリーミングチャートを席巻した昨年5月発売の45枚目のシングル「相思相愛」をはじめとする楽曲とともに、2024年の怒涛の活動を振り返ったダイジェスト映像となっている。2024年1月大阪・大阪城ホール公演を皮切りに全国4都市全8公演を完遂したアリーナツアー<aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」>のライブ映像とオフショットや、「相思相愛」MVの未公開映像に加え、2024年8月28日に発売した16枚目のフルアルバム『残心残暑』の収録曲で2025年放送のTVアニメ『アポカリプスホテル』オープニング主題歌「skirt」MVの制作裏映像などが楽しめる。8月に6年ぶりに開催した野外フリーライブ<Love Like Aloha vol.7>の一部も見ることができる。さらに、new year movieの最後ではaikoのメッセージと共に、新しいアーティスト写真も公開された。2025年は、新曲「シネマ」のリリースや、現在開催中の<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>後半戦が始まるなど新年早々aikoの活動が見逃せない。「しぶとく、粘り強く」aikoと共に素敵な一年を全うしよう。