º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÂåÍý¿ÍÈ¯¸À¤ÇàÎôÀªáµåÃÄ¤¬¼«¿®²óÉü¡Ö¥«¥Ö¥¹¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÀÚ¤ê»¥¡×
¡¡£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Î·Ð²áÊó¹ð¤ËàÎôÀªµåÃÄá¤ËÇ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬Ä¾ÀÜÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂº·É¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥¦¥ë¥Õ»á¤Î¡Ö¾®Ãæµ¬ÌÏ»Ô¾ì¤ÎµåÃÄ¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈà¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬ÅÔ»ÔÉô°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°éÀ®ÌÌ¤äÎý½¬´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¤¶¤ï¤Ä¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥Ó¡¼¥º¥¯¥ê¥Ö¡×¤Ï¡ÖºÇ¿·¤ÎÏ¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Îº£±Ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡Ê³ÍÆÀ¤Ë¡ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿»þÅÀ¤Çº£±Ê¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²¼°Ì¶á¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±Ç¯Åê¤²¤ÆºÇÄã£³ÈÖ¼ê¤«¡¢¥È¥Ã¥×Åê¼ê¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¥«¥Ö¥¹¤Ïº£±Ê¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£±Ê¤Î£±Ç¯ÌÜ¤òÀ®¸ùÎã¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥°Ì¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÀÚ¤ê»¥¤À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï£Æ£Á¤ä¥È¥ì¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÑÈË¤Ëà¤½¤ÎÂ¾ÂçÀªá¤Ë¤Ê¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÍßµá¤È¾ï¤Ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤À¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÃÏ¸µ°é¤Á¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´õË¾¹àÌÜ¤òËþ¤¿¤¹ÀÄ¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤³¤Á¤é¤â°éÀ®¥×¥é¥ó¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ä¤ê¿ôµåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤ÏËÜµòÃÏ»ë»¡¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Î´õË¾¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤Ï¡Ä¡£