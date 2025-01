第103回全国高校サッカー選手権の2回戦が31日に首都圏内の各会場で行われた。



1回戦でハットトリックを記録したサウサンプトン内定のFW高岡伶颯を擁する宮崎の日章学園は、1回戦で岡山学芸館を破った強豪栃木の矢板中央と対戦。13分にFW加藤のゴールで矢板中央が先制すると、25分に高岡が今大会4点目となるゴールで1−1と追いつく。その後60分に矢板中央のFW朴大温が勝ち越しのゴールを決めると、そのまま矢板中央が逃げ切りが2-1で勝利。全国制覇の夢は叶わなかった。





前回大会の優勝校で選手権4回の優勝経験をもつ青森山田は、山口の高川学園と対戦。スコアレスで迎えた47分に高川学園のコーナーキックからの流れでFW大森が先制ゴール。複数人がゴール前で手をつなぎながら輪になって回る「トルメンタ」と呼ばれる話題のプレイから失点。その後もPKで追加点を奪われ、終盤に1点を返すも反撃は及ばず、10年ぶりの初戦敗退となり連覇の夢は潰えた。その他、同じく2回戦から登場となった千葉の流通経済大柏は佐賀東と対戦し5−0と快勝。群馬の前橋育英は愛知の愛工大名電とPK戦の末に勝利。開幕戦を戦った帝京や東福岡、阪南大高らが3回戦へと進出を決めた。3回戦は1月2日に行われる。3回戦では、共に優勝候補で高円宮杯U-18プレミアリーグに所属する流通経済大と大津、昨年のインターハイ優勝校の明秀日立と帝京など注目カードが目白押しだ。以下、3回戦対戦カード東福岡 vs 阪南大高松山北 vs 堀越矢板中央 vs 上田西東北学院 vs 東海大相模高川学園 vs 静岡学園帝京大可児 vs 前橋育英流通経済大柏 vs 大津明秀日立 vs 帝京