²¾ÌÌ½÷»Ò¡¦ÍÛ¸þ¤³¤Ï¤ë¡¡MCÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡Ö¥È¡¼¥¯¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç¹±Îã¤ÎÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë£²£°£²£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¤È¸õÊäÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¡ØÁ´Ìëº×¡Ù¥é¥Ð¡¼¡×¤â½Ð±é¡££³¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¤Á¤£¤¿¤ó¡ù¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£°£²£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡Ý¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¡õÇï¼ê¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¢¤È¥é¥¤¥Ö¤òºÆ³«¡££²£´Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¤ò¿·¶Êà¥ª¥ó¥ê¡¼á¤Ç¹¶¤á¤¿²¾ÌÌ½÷»Ò¤Ï¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¡ÖÇú²»¡ù¥¦¥§¡¼¥¤¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ãö¼í¤È¤â¤«ºî»ì¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡ù¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¥é¥¹¥È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ïà¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼á¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¡¦»³ºêÍÚºÚ¤¬²¾ÌÌ½÷»Ò¡¦·îÌî¤â¤¢¤ËàÈ©Ïª½Ð¶ñ¹çá¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÍÛ¸þ¤³¤Ï¤ë¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¶»¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ª¿¬¤ò½Ð¤¹¤Î¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÛ¸þ¤Ï¡Ö£²£´Ç¯¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¥È¡¼¥¯ÎÏ¤òËá¤¯°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥È¡¼¥¯¤Î¤¦¤Þ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£Í£Ã¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢µ¬ÌÏ¡¦¥¥ã¥Ñ¤¬Âç¤¤¤¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍÛ¸þ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¿¹²¼¡ËÉñºù¤Á¤ã¤ó¤¬¸Î¶¿¤ÎÄ¹Ìî¸©·Ù°ÂÆÞÌî·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö£·¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î±óÀ¬¤¬²Æì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²Æì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë£²²óÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¹µ¤¨¤ë¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Æü¸þ¤Ê¤ª¤Ï¡Ö£²£´Ç¯¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¥»¥«¥ó¥É¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ËÎ×¤ß¡¢º£Ç¯¤â¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¡ØÁ´Ìëº×¡Ù¥é¥Ð¡¼¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó»²²Ã¡£Æ°°÷¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤Î¡ù£Ç£ì£ï£ò£é£ï£õ£ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Áá²µ½÷½í¤Ï¡Ö£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££±£±Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦Áá²µ½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¶È¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£