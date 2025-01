cosmosy

新人ガールズグループcosmosyが2024年12月31日に、デビューシングル『zigy=zigy』のミュージックビデオを公開し、正式デビューを果たした。

【動画】公開されたcosmosy「zigy=zigy」Official MV

デビュー曲『zigy=zigy』は、Afropopサウンドをベースに、東洋的な伝統の雰囲気を絶妙に融合させたK-POPダンス曲で、cosmosyならではの独創的な音楽的挑戦を見せた。この楽曲は、別れを迎えた10代の少女たちが抱える内面的な葛藤やアイデンティティについての悩みを率直に描いている。

英語、韓国語、日本語の3カ国語で書かれた歌詞は、世界中のファンに届けたいという想いが込められており、弾けるプラックシンセサウンドと、予想外の魅力を提供するサビ部分がこの楽曲のハイライトとして、韓国や日本の伝統的な遊びを想起させる中毒性のあるメロディが印象的。数々のヒット曲を生み出してきたプロデューサー集団「citizens of cosmos」と、A&Rプロデュースチーム「Amplified」が参加し、非常に完成度の高い作品となっている。 『zigy=zigy』のミュージックビデオには、BLACKPINK、aespa、LE SSERAFIMといったガールズグループのクリエイティブを手掛けたチームが参加した。全員日本人で構成されたcosmosyメンバーの個性とアイデンティティを反映し、異世界と新世界の中で成長していく少女たちの世界観をダイナミックに描いた。 BLACKPINKのデビューから『AS IF IT'S YOUR LAST』プロジェクトなどのCreative DirectorであったSinxityがコンセプト、音楽、ミュージックビデオのCreative Directorを担当している。

振付は、BLACKPINKなど多数のアーティストの振付参加で注目されているYGX出身のMood Dok(ムードドッグ)が製作し、音楽の幻想的で東洋的な雰囲気と完璧に調和するパフォーマンスを完成させた。

cosmosyの所属事務所であるNTTドコモ・スタジオ&ライブ 音楽IP事業部のプロデューサーは、「グローバルデビューに関するレーベルパートナーや楽曲のデジタルサービス配信日は近日中に発表する予定で、世界中のK-POPファンに新たな魅力をお届けしたい」と意気込みを明らかにした。【cosmosy Profile】

a’mei(エイメイ)、de_hana(ディハナ)、himesha(ヒメシャ)、kamion(カミオン)※oはアキュート・アクセント付き

全員が10代の4人構成。全世界のファンも楽しめる演出や楽曲作りをコンセプトに異世界と現実の境界を越えた物語を展開していく。 グループ名には、宇宙で最初に神が創り出したとされる「cosmos(コスモス)」の花の象徴と少女の純潔を意味する花言葉が込められています。さらに、「Y」にはyouth(青春)と純愛の象徴として、彼女たちが世界でその花を咲かせるよう願いが込められている。