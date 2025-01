PSYCHIC FEVERが、新曲「Paradise」が1月9日14時にリリースすることを発表した。さらに、MVも同時公開となる。今作は、2025年2月から開催の<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>のリード曲で、from J.P.N, HNDから、メンバーがこれまでも憧れの舞台として口にし続けてきたアメリカへのチケットを、恋い焦がれていた女性に例えたラブソングに仕上がったという。象徴的な存在である自由の女神が、凛とした憧れの女性像であることも、この楽曲の着想の一つとなっている。サウンドは、世界的にトレンドになりつつあるレアグルーヴの空気感を纏ったディスコソングで、ツアーの口火を切る楽曲として、ゴージャスさやフラッシーさ表現している。プロデューサーには「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」を手がけ、PSYCHIC FEVERを世界に知らしめるきっかけとなったJIGG、ソングライターには、これまでも数多くの曲でクリエイティブ面での指揮を執っているELIONEを起用している。

新曲「Paradise」

シングル「Paradise」1月9日(木)日本時間14時 Releaseストリーミング&ダウンロード:https://lnk.to/psychicfever-paradise

<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>

[公演スケジュール]

開催日:2025年2月2日(日)

会場:ワシントンDC「Howard Theatre」

会場HP:https://www.thehowardtheatre.com



開催日:2025年2月5日(水)

会場:ニューヨーク「Brooklyn Steel」

会場HP:https://www.bowerypresents.com/venues/brooklyn-steel



開催日:2025年2月8日(土)

会場:シカゴ「The Riviera」

会場HP:https://www.jamusa.com/riviera-theatre/



開催日:2025年2月10日(月)

会場:ダラス「Southside Music Hall」

会場HP:https://www.jamusa.com/riviera-theatre/



開催日:2025年2月12日(水)

会場:シアトル「Neptune Theatre 」

会場HP:https://www.neptunetheatre.com



開催日:2025年2月14日(金)

会場:ロサンゼルス「Saban Theatre」

会場HP:https://wheremusicmeetsthesoul.com/saban-beverly-hills/



※各会場の会場/開演は後日発表

※チケットは11月1日(金)発売開始予定



[主催]Konnect’d Entertainment



主催公式Tik Tok:https://www.tiktok.com/@konnectdent

主催公式X(Twitter):https://x.com/konnectdent

主催公式Facebook:https://www.facebook.com/KonnectdEnt/

主催公式Instagram:https://www.instagram.com/konnectdent/

関連リンク

◆<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>サイト

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルYouTubeチャンネル

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルInstagram

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルX

◆PSYCHIC FEVER メンバーX

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルTikTok

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルFacebook

さらに、今回新たなアーティスト写真も解禁された。楽曲「Paradise」の世界観に合わせた、ゴージャスかつセクシーな衣装を見に纏い、これまでとは一味違った彼らの魅力が見られるアーティスト写真に仕上がっている。◆ ◆ ◆◾️メンバーコメントこの度1月9日に新曲「Paradise」がMVと同時にリリースとなります!今年2月から開催の<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>に向けた一曲で、これまでの作品と比べても1番ゴージャスで大人な雰囲気のラブソングとなっています。サビの歌詞には英語と日本語を使い分けることで、聴いてくださる皆さんの耳に残るような表現をしていますし、MVも含めて色んな挑戦をさせていただきましたので、PSYCHIC FEVERの新たな魅力が見られるアーティスト写真にも注目しながら、是非自分たちの「Paradise」を感じてみてください。◆ ◆ ◆