ÆÁÅç¤¬¡È10ÈÖ¡É¿ùËÜÂÀÏº¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ª¡¡¡ÖJ1¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï1Æü¡¢MF¿ùËÜÂÀÏº(28)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆÁÅç¤Î10ÈÖ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¤È¤â¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿ùËÜ¡£¤«¤Ä¤Æ2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÆÁÅç¤Ë2022Ç¯²Æ¤«¤é²Ã¤ï¤ê¡¢ºòµ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°31»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÁÅç¤Î10ÈÖ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¤È¤â¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿ùËÜ¡£¤«¤Ä¤Æ2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÆÁÅç¤Ë2022Ç¯²Æ¤«¤é²Ã¤ï¤ê¡¢ºòµ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°31»î¹ç¤Ç2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£