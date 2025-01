株式会社ふくやのメッセージとは

サッカーJ1アビスパ福岡のスポンサー企業が、契約満了を前に発信していた“隠しメッセージ”が明らかとなり、ファンの感動を呼んでいる。「気がついたら涙が止まらなくなる」「よく見つけましたね」などとX上で話題となった。

12月30日、株式会社ふくやは公式Xで「契約満了のお知らせ」と題し、「2007年以来、弊社はアビスパ福岡様へのスポンサーを継続してまいりましたが、この度、諸般の事情により2025年1月31日をもちましてスポンサー契約が満了となりますのでお知らせいたします」と発表した。

添付されていた画像は一見、何の変哲もない1枚。しかし、目をよく凝らしてみると隠しメッセージが刻まれていた。右下、超薄文字で「We wanna be back someday for all Supporters.(全てのサポーターのため、いつの日か戻ってきたい)」と記されていたのだ。

これに気付いたX上のファンが反応。「気がついたら涙が止まらなくなる」などと発信すると、瞬く間に拡散され「よく見つけましたね」「涙、出ますね、これは」「素晴らしい隠し文字ですね!」「愛に溢れる元スポンサーですね」「他サポやけど、鳥肌立った」などと感動の声が上がっていた。

1000万表示を超えるほどの反響となった投稿。ふくやは「あくまでも『契約満了』であり『引退』ではございませんし、もちろん「移籍」など露ほども考えておりません。しかしながら現時点では今後について『未定』としかお伝えできないこと、ご理解をいただけますと幸いです。何卒」などと記している。



(THE ANSWER編集部)